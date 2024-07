Maxi Multa e Sequestri in un Cantiere a Crognaleto: 16mila Euro di Sanzioni

Grave colpo per un cantiere edile a Crognaleto, dove sono state riscontrate irregolarità su sicurezza e permessi di soggiorno dei lavoratori. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, insieme ai colleghi dell'Arma territoriale e ai funzionari tecnici dell'Ispettorato del Lavoro, hanno condotto una serie di controlli sui cantieri della provincia, individuando un cantiere operante in un edificio privato a Crognaleto.

L'ispezione ha rivelato numerose violazioni sia in ambito giuslavoristico che in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali irregolarità, è emerso che due dei tre operai erano impiegati "in nero", e uno di questi non era in regola con il permesso di soggiorno, trovandosi in Italia per motivi non lavorativi. Inoltre, mancavano i documenti essenziali relativi al piano operativo di sicurezza e al montaggio e smontaggio dei ponteggi.

Di conseguenza, il cantiere ha subito una doppia sospensione: per l'impiego di lavoro nero e per l'assenza di documentazione sulla sicurezza. Il titolare della ditta è stato segnalato alle autorità giudiziarie e amministrative e dovrà pagare una sanzione di 16.500 euro.