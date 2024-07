Maxi Operazione Antidroga: Cinque Arresti e Collegamenti con l'Omicidio di Thomas

Emergono nuovi risvolti dall'operazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha portato all'arresto di cinque persone per detenzione e spaccio di droga. Tra gli arrestati, un 17enne romano è sospettato di essere un fornitore di marijuana e hashish per il mercato pescarese. Un altro arresto significativo riguarda un 20enne trovato in possesso di un chilo di hashish nascosto nel frigorifero della sua abitazione nella zona stadio di Pescara.

Le indagini rivelano un possibile collegamento tra questi arresti e il brutale omicidio di Thomas, il 17enne ucciso con 25 coltellate in un parco. L'omicidio è stato motivato da una "questione di onore" legata a un debito di droga di 250 euro. La Guardia di Finanza ha scoperto che il 20enne arrestato utilizzava i social media per pubblicizzare e vendere droga, coordinando le consegne da Roma a Pescara.

Le autorità stanno esaminando i legami tra i sospetti e l'omicidio di Thomas, cercando di determinare se lo stesso giro di droga coinvolgesse anche i giovani responsabili del delitto. I telefoni cellulari degli arrestati e delle vittime del delitto sono al centro delle indagini, con l'obiettivo di tracciare tutte le connessioni.

Questa operazione segue precedenti interventi della Guardia di Finanza, che già due anni fa aveva individuato il 17enne romano nel contesto dello spaccio a Roma e Pescara. Le indagini hanno evidenziato un mercato della droga online ben organizzato, con ordinazioni via social e consegne programmate, gestito da una famiglia locale. In passato, queste operazioni hanno portato alla scoperta di oltre 45 chili di droga, con un giro d'affari superiore a un milione di euro.