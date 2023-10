Maxi Sequestro di Cannabis: 150 Chili Destinati all'Italia e all'Estero

Nel quadro delle operazioni di contrasto e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Tenenza di Roseto hanno portato a termine un'indagine che ha condotto al sequestro di circa 150 chili di infiorescenze di cannabis contenenti cannabidiolo (CBD).

L'indagine ha coinvolto il gestore di un distributore automatico situato all'esterno di un'attività commerciale a Roseto. Nel distributore, i finanzieri hanno scoperto 110 monoporzioni di cannabis light, vendute in dosi singole, per un totale di 0,171 grammi di infiorescenze di cannabis.

Successivamente, l'indagine ha condotto a una perquisizione all'interno di un magazzino, che fungeva da vero e proprio laboratorio. Qui sono stati scoperti 145,450 chili di infiorescenze di cannabis contenenti cannabidiolo (CBD), pronte per essere commercializzate sia in Italia che all'estero, in particolare in Germania e Francia. Il magazzino era utilizzato per lo stoccaggio del prodotto, il processo di essiccazione della canapa e il confezionamento delle infiorescenze. Nell'ambiente di stoccaggio sono stati rinvenuti gli strumenti necessari per le varie fasi di essiccazione e confezionamento, tra cui deumidificatori, ventilatori, binari estensori, bustine per il confezionamento in dosi singole, termostati e lampade.

Da segnalare che a partire dal 22 settembre 2023, con un Decreto del Ministero della Salute, sono state revocate le disposizioni precedenti che consentivano la vendita di CBD presso erboristerie, grow shop, distributori automatici e farmacie senza prescrizione medica. Il "cannabidiolo" è stato classificato come medicinale, pertanto il decreto autorizza la vendita solo presso le farmacie, previa presentazione di una ricetta medica non ripetibile (RNR). È stata anche vietata la somministrazione orale di CBD ottenuto da estratti di cannabis.

L'operazione ha permesso di sequestrare un totale di 145,621 chili di sostanza stupefacente, il cui valore stimato sulla vendita al dettaglio ammonta a circa 1.500.000 euro.