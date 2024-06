Maxi multe per la raccolta abusiva di tartufi

I Carabinieri Forestali intensificano i controlli e sanzionano quattro cercatori che hanno violato le normative regionali a Montereale, Barete, Capitignano e Balsorano durante la raccolta del tartufo estivo. L'operazione ha portato a sanzioni fino a 2.233 euro per persona, per la raccolta senza autorizzazione e con mezzi non conformi, in violazione della Legge regionale Abruzzo n°66/2012.

Durante i servizi di monitoraggio prima dell'apertura ufficiale della stagione, i militari hanno sorpreso diversi individui intenti alla raccolta abusiva, infliggendo multe e sospensioni del tesserino di idoneità. I controlli continueranno per tutelare le tartufaie naturali, prezioso patrimonio della regione.