Meningite Mortale: Perizia Svela Errori Medici nei Casilini di Roma

Una perizia medica choc ha messo nei guai i medici che avevano visitato Valeria Fioravanti, la giovane di 27 anni scomparsa il 10 gennaio a causa di una meningite non diagnosticata. La tragedia ha scosso Roma e i suoi genitori avevano subito chiesto giustizia per la loro perdita. Ora, una perizia medica ha rivelato gli errori fatali che avrebbero potuto essere evitati.

Quattro Ospedali, Nessuna Risposta

Valeria Fioravanti, di Frascati, aveva cercato aiuto in quattro ospedali diversi, ma nessuno era riuscito a diagnosticare correttamente la sua condizione. Il suo calvario era iniziato il giorno di Natale, quando fu operata per un ascesso al Campus Biomedico di Roma. Dopo il ricovero, aveva fatto sette visite in ospedale, lamentando dolori, ma nessuna diagnosi corretta era stata formulata.

Il Fatale Errore Medico

La perizia condotta dal medico legale incaricato dell'autopsia ha rivelato l'errore che sarebbe stato fatale. Valeria era stata somministrata con antidolorifici, poiché i medici avevano inizialmente scambiato i suoi sintomi per un mal di testa dovuto a un movimento "incongruo" e successivamente per un mal di schiena. Il Toradol somministrato aveva alleviato temporaneamente il suo dolore, mentre la meningite si sviluppava silenziosamente, portandola alla morte.

Accuse di Omicidio Colposo

Ora, i medici che avevano sbagliato la diagnosi due volte rischiano di affrontare un processo con accuse di omicidio colposo. La procura di Roma, guidata dalla pm Eleonora Fini, sta indagando sul caso.

La Lotta dei Genitori per la Giustizia

I genitori di Valeria si erano immediatamente battuti per chiedere giustizia. Avevano presentato una denuncia alla procura di Roma, ma avevano raccontato anche le difficoltà incontrate al Casilino, dove Valeria era stata accusata di "esagerare" e le era stata minacciata l'intervento delle forze dell'ordine.

La morte di Valeria Fioravanti è diventata un simbolo delle sfide nel sistema sanitario italiano e della lotta per la trasparenza e la responsabilità medica. La sua storia ha rafforzato la determinazione dei genitori a ottenere giustizia per la loro amata figlia.