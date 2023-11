Mercato immobiliare residenziale in Abruzzo: prezzi in stallo, crescono i canoni d’affitto

Il mercato immobiliare residenziale in Abruzzo si allinea solo parzialmente ai trend dell’intera Italia, palesando comunque dei valori medi inferiori rispetto a quelli della media nazionale.

Entriamo subito nel dettaglio scoprendo le statistiche relative ai prezzi e ai canoni d’affitto, considerando i dati messi a disposizione dal portale Immobiliare.it.

I prezzi in Italia e in Abruzzo

Mentre nell’intera Italia i prezzi delle case stanno risalendo, dopo un calo netto e costante durato all’incirca 5 anni, in Abruzzo si registra una situazione di sostanziale stallo, o comunque una crescita priva di rilevanza.

Secondo le rilevazioni più recenti, quelle relative al mese di ottobre 2023, in Italia il prezzo medio di un immobile residenziale è di 1.977 €/m², mentre in Abruzzo ammonta a 1.315 €/m².

A livello nazionale, come si diceva, si è reduci da un vero e proprio tracollo dei prezzi che ha portato da una media di 2.202 €/m², raggiunta nel 2015, ai 1.879 €/m² del 2019; negli anni successivi si è registrata invece una crescita rilevante, sebbene irregolare, che ha portato appunto all’odierno valore di 1.977 €/m².

Anche in Abruzzo il calo dei prezzi degli immobili residenziali è stato davvero importante negli ultimi anni, passando dai 1.594 €/m² del 2015 ai 1.272 €/m² del 2019; anche nella regione abruzzese si è poi registrata una crescita, ma molto più contenuta, dal momento che oggi, come detto, si è fermi a quota 1.315 €/m².

I canoni d’affitto in Italia e in Abruzzo

Per quanto riguarda i canoni d’affitto i trend dell’Abruzzo sono più simili alla media nazionale, con crescite moderate o nulle dal 2015 al 2020 e una successiva crescita costante e cospicua.

In Italia, per affittare un’abitazione è oggi necessaria una spesa media di 12,74 €/m², cifra davvero molto distante rispetto ai 9,20 €/m² del 2015.

Anche in Abruzzo, nella storia più recente, i canoni d’affitto hanno registrato un vero e proprio boom: oggi il canone medio si attesta a quota 8,46 €/m², mentre nel 2015 si era a quota 6,30 €/m².

Una fase molto propizia per chi vuol acquistare casa

La conclusione a cui è possibile giungere analizzando queste statistiche è che “il mattone” ha, in Italia, un valore assai importante, e chi possiede delle abitazioni da affittare ha modo di farle fruttare in maniera molto cospicua: l’aumento dei canoni, come visto, negli ultimi anni è stato davvero esponenziale, e non sembra essere destinato a fermarsi.

Per contro, i prezzi per l’acquisto degli immobili stanno crescendo in maniera piuttosto lenta dopo un calo di portata pressoché epocale, di conseguenza questo può essere senz’altro un ottimo periodo per comprare una casa, magari con l’obiettivo di metterla subito a reddito tramite locazioni.

Chi ha a disposizione del capitale, o comunque chi gode di una buona stabilità a livello economico, deve assolutamente valutare questa possibilità, anche in considerazione del fatto che oggi si può contare su strumenti di comparazione molto efficienti: portali specializzati come Telemutuo, infatti, propongono delle funzioni specifiche per il mutuo online e consentono di individuare con un semplice click la soluzione più vantaggiosa in relazione alle proprie esigenze.