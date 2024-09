Meteo - Arrivo di Una Nuova Perturbazione Intensa da Mercoledì: Forti Temporali, Vento e Neve Insoli

Una forte perturbazione sta per colpire l'Italia, portando piogge intense, temporali, vento forte e neve a quote insolite sulle Alpi.

Dopo una fase di maltempo intensa che ha messo a dura prova diverse regioni italiane, la pressione atmosferica non sembra stabilizzarsi in modo deciso. La prima grande perturbazione di settembre è in arrivo e si prevede che porti condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Un fronte freddo, sostenuto da una massa di aria polare e alimentato da una profonda depressione sulla Scandinavia, attraverserà rapidamente il Regno Unito e la Francia, per poi interessare le regioni settentrionali italiane a partire da mercoledì pomeriggio. Questa perturbazione di tipo tardo ottobrino porterà piogge, temporali e persino neve a quote relativamente basse sulle Alpi. A questi fenomeni si aggiungerà una forte ventilazione ciclonica, che causerà condizioni di burrasca sui mari italiani. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Previsioni per le Prossime Ore: Al Nord, il tempo sarà perlopiù soleggiato, salvo alcuni addensamenti locali sulle Alpi e sporadici fenomeni sull'Alto Adige. Al Centro, si prevede una variabilità residua in Abruzzo con rovesci sporadici in fase di attenuazione, mentre altrove e dal pomeriggio il sole sarà predominante. Al Sud, saranno possibili piovaschi o temporali sulla Puglia e sul basso Tirreno, con instabilità residua sul Molise. Sole prevalente su Sardegna, Campania e Sicilia meridionale. Le temperature resteranno stazionarie o diminuiranno leggermente al Sud. I venti saranno tesi e provenienti dai quadranti settentrionali, con i mari molto mossi.

Mercoledì: Al Nord, inizialmente il tempo sarà soleggiato, con lievi disturbi sui settori alpini e prealpini. Nel pomeriggio e in serata, si assisterà a un'intensificazione dell'instabilità con temporali che scenderanno dalle Alpi e Prealpi verso le pianure, con fenomeni localmente forti in Val Padana. Al Centro, il tempo rimarrà stabile e soleggiato con alcune nubi innocue sull'area tirrenica. Al Sud, la giornata sarà stabile e soleggiata, con qualche nube sulle regioni tirreniche. Le temperature saranno in lieve aumento e i venti ruoteranno dai quadranti, con un forte libeccio atteso in serata sulle regioni più occidentali. I mari saranno da mossi a molto mossi.

Giovedì: Al Nord, ci sarà una perturbazione con rovesci e temporali di forte intensità in Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, con possibili grandinate e colpi di vento. Maggiori aperture si verificheranno sul Piemonte e, dal pomeriggio, anche sulla Lombardia. Si verificheranno nevicate deboli sull’arco alpino centro-orientale fino a 1500-1600 metri. Al Centro, l'instabilità aumenterà su Toscana, Umbria e Lazio, con temporali forti che si estenderanno tra pomeriggio e sera anche a Marche e Abruzzo. Al Sud, la giornata sarà soleggiata ma con l'arrivo di nubi e temporali in Sardegna dal pomeriggio e, verso sera, anche in Campania, con fenomeni notturni su Sicilia e Calabria. Le temperature caleranno sensibilmente al Nord e su gran parte del Centro. I venti saranno forti, tra Libeccio e Ponente, e i mari agitati con possibile mareggiata.

Venerdì: Al Nord, si prevede instabilità su Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali che tenderanno a esaurirsi dal pomeriggio, mentre altrove le condizioni miglioreranno. Nevicate deboli saranno visibili sulle Alpi confinali e l’Alto Adige, anche sotto i 1500 metri. Al Centro, ci sarà variabilità con ampie aperture sulle regioni tirreniche, ma ancora con rovesci. Maggiore instabilità sarà presente sull'Adriatico con rovesci e temporali. Al Sud, condizioni di marcata instabilità su Adriatico e basso Tirreno con rovesci e temporali, mentre maggiori aperture si verificheranno sulle Isole Maggiori e, dal pomeriggio, anche in Campania. Le temperature saranno ulteriormente in calo. I venti saranno forti e ciclonici, con i mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate sulle zone esposte.