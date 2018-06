Meteo Europa - SI TORNA IN AUTUNNO, da giovedì aria fredda dall'Artico e tracollo termico

Aria decisamente fredda da oltre il Circolo Polare Artico scenderà sull'Europa centro-settentrionale tra giovedì e venerdì, accompagnata da forti venti settentrionali.

Il tutto a causa dell'approfondimento di un profondo vortice di bassa pressione sulla Scandinavia, che richiamerà appunto le masse fredde artiche, 'risucchiandole' verso il cuore dell'Europa centrale.

L'afflusso freddo, pur in parte attenuato, sarà significativo, con isoterme di 0°C a 1500m che dopo aver interessato le Isole Britanniche potrebbero dilagare tra Danimarca, Germania e Polonia.

Su questi settori sono così attesi rovesci e temporali anche accompagnati da grandine, ma ovviamente un tracollo termico, anche di oltre 8-10°C, tanto che venerdì gran parte delle città potrebbe non superare i 17-18°C di massima.

Nel weekend l'alta pressione tenterà una graduale, favorendo una ripresa termica.

Eventi simili, per quanto significativi a giugno, non sono nuovi in Europa in questo periodo dell'anno ( ricordiamo ad esempio il giugno 1998 ).

Parte di questo afflusso freddo dovrebbe inoltre raggiungere i Balcani lambendo pure l'Italia, dove venerdì è attesa una passata temporalesca.