Meteo Italia: Attese correnti atlantiche e maltempo al Sud, analisi tendenze meteo fino al 28 gennai

La settimana tra il 13 e il 20 gennaio si prevede segnata da un possibile blocco anticiclonico, seguito da un peggioramento atmosferico in Italia, con piogge al Sud e nelle Isole maggiori.

Le proiezioni meteo per l'Italia, da analisi dei modelli a lungo termine, mostrano un panorama variabile. A partire dal 13 gennaio, il Rex Block che si sta formando in Europa sta isolando una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo. Questo fenomeno, che deriva dalla discesa di masse d'aria fredda di origine artica, porterà a un inizio settimana instabile, con forti piogge in particolare sulle Isole Maggiori e parte del Sud Italia, mentre il resto della penisola godrà di condizioni più asciutte e temperature inferiori alla media del periodo.

Nel dettaglio, il maltempo più significativo è atteso per mercoledì 15 gennaio, quando sul Nord Italia proseguirà una fase di tempo prevalentemente soleggiato, con annuvolamenti occasionali nelle adriatiche e sull'est Valpadana. Le temperature registreranno un lieve aumento, ma la mattina saranno ancora possibili gelate.

Al Centro, invece, la variabilità meteorologica sarà la protagonista, con piogge deboli che interesseranno le adriatiche, specie tra Marche e Abruzzo. Al Sud, le condizioni meteo saranno decisamente più instabili, con piogge in intensificazione in Sicilia e nelle zone interne della Calabria, mentre il resto delle regioni vedrà fenomeni più sporadici.

Il 16 gennaio vedrà un ulteriore peggioramento sul Sud Italia, con rovesci e temporali più intensi in Sicilia, Calabria e Sardegna. Sulle regioni centrali e settentrionali, invece, il tempo rimarrà generalmente stabile, con qualche annuvolamento in montagna e sulle Alpi Marittime.

Da venerdì 17 gennaio, una nuova perturbazione atlantica potrebbe portare fenomeni di maltempo su Sicilia e Sardegna, con temporali intensi. Al Centro, la pressione atmosferica dovrebbe stabilizzarsi, ma le precipitazioni non mancheranno su Marche e Abruzzo. Il Nord Italia vedrà condizioni più asciutte e soleggiate, con solo qualche nube sulle regioni adriatiche.

Dal 20 gennaio in avanti, il tempo si farà sempre più incerto. La settimana potrebbe infatti aprirsi con due scenari differenti: uno con anticiclone centrato sull'Europa occidentale, e un altro con saccature atlantiche che potrebbero spostarsi verso il Mediterraneo, portando un aumento di precipitazioni nelle aree del Centro e del Sud.

La settimana che va dal 20 al 27 gennaio, in particolare, vedrà l'alternarsi di massimi di pressione sulle regioni orientali dell'Europa e la possibile incursione di correnti più fredde in discesa dal nord. Questo potrebbe portare un ulteriore abbassamento delle temperature sulle regioni settentrionali, con possibili nevicate sui Appennini e nelle Alpi. Le isole maggiori vedranno il proseguire di fenomeni di maltempo, mentre le temperature si manterranno sotto la media stagionale.

La tendenza per il 28 gennaio prevede invece una possibile stabilizzazione, con temperature in lieve risalita, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove si registreranno cieli generalmente sereni e poche nubi. Sul Centro e il Sud, nonostante l'allontanamento delle perturbazioni più forti, saranno possibili ancora fenomeni isolati, soprattutto nelle dorsali montuose.

Conclusioni: Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un'evoluzione del tempo altamente variabile, con la possibilità di intensi fenomeni di maltempo al Sud e nelle Isole Maggiori. Le temperature, generalmente sotto la media stagionale, si stabilizzeranno in tutta Italia entro il fine mese, ma l'incertezza rimane alta, con il rischio di nuovi peggioramenti durante la seconda parte del mese.