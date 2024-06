Meteo Italia: Caldo Record e Temporali Intensi in Arrivo

L'anticiclone africano sta per portare temperature record in Italia, con i termometri che toccheranno i 40°C in molte regioni meridionali, segnando l'apice di questa ondata di calore. Tuttavia, il caldo intenso non sarà l'unica faccia del meteo nelle prossime giornate, con forti temporali e rischio di grandinate che minacceranno diverse zone del Paese.

La rimonta dell'anticiclone si caratterizza per una dinamica estremamente variabile, con l'arrivo di polvere sahariana trasportata dai venti alle alte quote che ormai ha interessato quasi tutta la Penisola. L'apice del caldo africano sarà raggiunto nelle prossime 24 ore, prima di iniziare a cedere gradualmente a partire dalle regioni settentrionali, grazie alla spinta delle correnti atlantiche.

Già oggi, i primi segni di instabilità si faranno sentire sui settori alpini e prealpini occidentali con qualche temporale, ma sarà giovedì e venerdì che le condizioni meteorologiche si intensificheranno notevolmente. Sulle regioni settentrionali, in particolare, sono attesi temporali forti, a tratti nubifragi e con possibili grandinate.

Previsioni Meteo per Giovedì: Nel Nord Italia, già al mattino si prevede instabilità su medio-alto Piemonte e alta Lombardia con rovesci e temporali localizzati. Nel pomeriggio, possibilità di temporali intensi sul Piemonte occidentale e settentrionale e sull'alta Lombardia, con fenomeni anche sulle adiacenti pianure. Fenomeni più isolati sulle Alpi e Prealpi. Tra sera e notte, persistono le possibilità di forti temporali nelle stesse aree.

Nel Centro Italia, cielo variabile con velature e stratificazioni ma senza precipitazioni significative, mentre al Sud prevalgono velature anche dense in Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature in aumento al Centro-Sud con punte fino a 40°C, in leggero calo al Nordovest. Ventilazione da Nord-Ovest ed Est-Nord-Est, mari mossi nei bacini occidentali e basso Adriatico.

Previsioni Meteo per Venerdì: Ancora instabilità al Nord Italia con rovesci e temporali già dal mattino tra Piemonte e alta Lombardia, con possibili fenomeni anche sul ponente ligure. Nel pomeriggio e sera, temporali forti in estensione anche su Trentino Alto Adige, Veneto medio-alto e alto Friuli. Miglioramento notturno.

Nel Centro Italia, prevalenza di velature e stratificazioni, con sviluppo di nuvolosità più compatta dal pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche. Non sono previste precipitazioni significative. Al Sud, cielo variabile con velature dense in Sardegna e possibilità di qualche goccia di pioggia isolata, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud con punte di 40°C, in lieve calo al Nordovest. Ventilazione variabile tra Libeccio nei bacini nord-occidentali e Maestrale nei bacini sud-orientali, mari mossi nei bacini occidentali e basso Adriatico.

Questa intensa dinamica meteorologica evidenzia come il Paese sarà teatro di due facce contrastanti: il caldo record e l'instabilità con temporali, sottolineando l'imprevedibilità del meteo nelle prossime giornate.