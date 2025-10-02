Meteo Italia: weekend tra sole e piogge, anticiclone fragile sotto attacco atlantico

L’alta pressione in arrivo dall’Europa occidentale porterà un sabato stabile, ma una perturbazione domenicale riporterà piogge e nuvolosità al Centro-Sud.

Il primo weekend di ottobre si preannuncia segnato da un equilibrio instabile tra sole e maltempo. Dopo il passaggio del vortice freddo proveniente dall’Europa orientale, che nei giorni scorsi ha portato aria rigida e precipitazioni sparse soprattutto sul versante adriatico, il sistema si allontanerà verso i Balcani. In contemporanea, un campo di alta pressione tenterà di espandersi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, restituendo condizioni più miti e cieli sereni su buona parte d’Italia.

Già da venerdì il tempo migliorerà sensibilmente, salvo qualche residua variabilità all’estremo Sud, dove persisteranno annuvolamenti e isolate piogge. Il sabato sarà la giornata più stabile: l’anticiclone, pur non robusto, favorirà ampie schiarite in tutta la penisola e un rialzo delle temperature diurne, più evidente al Centro e al Sud, dopo le recenti giornate sotto media stagionale.

Tuttavia, l’Atlantico non resterà a guardare. Una nuova perturbazione avanzerà verso le Alpi nella seconda parte di sabato, portando un aumento della nuvolosità in serata e le prime piogge sui settori di confine. Anche la Liguria sarà interessata da nubi in crescita, con possibili pioviggini soprattutto sul Levante ligure, complice il flusso umido dai quadranti meridionali che investirà il Mar Ligure e il Tirreno.

La giornata di domenica vedrà un ulteriore indebolimento dell’anticiclone. La perturbazione atlantica riuscirà a farsi strada, determinando rovesci e piogge dapprima sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, poi in estensione alle regioni centrali e infine al Sud peninsulare entro sera. Al contrario, sul Nord-Ovest il tempo tenderà a migliorare già dal mattino, con ampie schiarite.

Secondo le proiezioni dei meteorologi, si tratterà di un passaggio veloce: il fronte attraverserà la penisola da nord a sud nell’arco della giornata, lasciando spazio a un nuovo miglioramento all’inizio della prossima settimana, seppur con l’anticiclone ancora incerto e vulnerabile a nuovi attacchi perturbati.

Le temperature resteranno contenute: al Nord difficilmente si supereranno i 20°C, mentre al Centro-Sud i valori massimi oscilleranno tra i 18 e i 23°C, con picchi di 25°C sulle isole maggiori, dove gli effetti della perturbazione si faranno sentire solo in un secondo momento.

Un weekend dunque dai due volti: stabile e mite nella giornata di sabato, più dinamico e instabile la domenica, in un contesto autunnale che conferma la variabilità tipica di ottobre.