Meteo Natale 2023: Tendenza a 15 Giorni con Ultimi Aggiornamenti

11-18 dicembre: Il rinforzo del vortice polare accompagnerà una settimana caratterizzata da pressioni più alte della media sull'Europa mediterranea. Tuttavia, veloci perturbazioni potranno causare peggioramenti da nord verso sud. Le temperature saranno in aumento, superando la media del periodo. Un cambio di scenario è previsto alla fine del periodo.

18-25 dicembre: Il modello indica una tendenza degli anticicloni a spostarsi in Atlantico, consentendo l'ingresso di correnti più instabili da nord verso il Mediterraneo. Una saccatura in discesa dalla Scandinavia verso il cuore dell'Europa causerà un aumento della piovosità e un calo delle temperature in Italia, soprattutto al Nord. L'attendibilità è medio-bassa.

25-1 gennaio: Si prospetta un ulteriore cambio di scenario compatibile con forzanti a bassa e alta frequenza. I massimi anticiclonici sul Nord Atlantico potrebbero portare a una fase instabile con temperature sotto la media al Nord e nella media altrove. L'attendibilità è bassa.

Tendenza per sabato, 16 dicembre 2023: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, sereno altrove. Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sud: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale campana, sereno altrove. Isole maggiori: Sereno su interne sarde e siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per domenica, 17 dicembre 2023: Nord: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi, Alpi occidentali e centrali. Centro: Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, dorsale toscana e laziale. Sud: Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, nuvoloso con aperture altrove. Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, nuvoloso con aperture su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per lunedì, 18 dicembre 2023: Nord: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e centrali. Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, nuvoloso con aperture sulla capitale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sud: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana. Isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per martedì, 19 dicembre 2023: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Centro: Coperto con pioggia debole sui litorali, coperto con pioggia moderata sulla capitale e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane. Sud: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana. Isole maggiori: Coperto con pioggia debole altrove.

Tendenza per mercoledì, 20 dicembre 2023: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, nuvoloso con aperture sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sud: Coperto con pioggia moderata sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra. Isole maggiori: Coperto con pioggia moderata su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per giovedì, 21 dicembre 2023: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite. Centro: Sereno sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, dorsale toscana e laziale. Sud: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale campana, sereno altrove. Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sulla zona etnea, sereno altrove.