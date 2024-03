Meteo: Persistono le Piogge con Anticiclone Scandinavo e Nuovo Evento di Stratwarming

Un'intensa situazione meteorologica continua a interessare l'Italia, con piogge incessanti e un blocco atmosferico causato dall'anticiclone sulla Scandinavia. Questo schema meteo, iniziato il 20 febbraio, ha permesso alle perturbazioni atlantiche di riversarsi nel Mediterraneo, portando precipitazioni intense e nevicate eccezionali sulle Alpi.

La distribuzione delle precipitazioni è stata caratterizzata da lunghi periodi di siccità alternati a fasi molto piovose o alluvionali. In diverse aree del Nord Ovest, le piogge di febbraio hanno superato abbondantemente i 250-300 mm. Febbraio ha segnato il nono mese consecutivo di record di temperature a livello globale, con numerose nazioni che hanno battuto i propri record mensili con ampio margine. Anche l'Oceano Atlantico ha registrato temperature record, contribuendo al potenziamento dei flussi di vapore verso l'Europa e generando eventi precipitativi intensi e prolungati quando le situazioni meteorologiche rimangono bloccate o evolve lentamente.

Dal 4 all'11 marzo, un anticiclone di blocco sulla Scandinavia ha permesso alle perturbazioni di continuare a interessare l'Europa occidentale e mediterranea con precipitazioni abbondanti, specie nei pressi dei rilievi sotto forma di neve. Le temperature sono rimaste sopra la media, tranne in alcune aree dove sono scese masse d'aria fredda di origine artica.

Dall'11 al 18 marzo, le correnti atlantiche hanno continuato a portare precipitazioni sopra la media, con un clima più secco in Scandinavia. Le temperature sono rimaste sopra la media, in particolare in Italia e nei Balcani.

Dall'18 al 25 marzo, si prevede un consolidamento dell'anticiclone sull'Europa meridionale, portando a una possibile fase più asciutta e stabile nel bacino del Mediterraneo.

Le previsioni successive indicano un possibile cambiamento di circolazione atmosferica compatibile con una NAO negativa, con lo spostamento del centroide da Scandinavia a Groenlandia. Questo coinciderebbe con un nuovo evento di stratwarming, avvenuto il 4 febbraio.