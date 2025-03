Meteo: Perturbazioni continue fino al weekend, neve e piogge abbondanti in arrivo

La settimana sarà segnata da una serie di perturbazioni che porteranno maltempo, piogge, temporali e neve fino al prossimo weekend.

Le perturbazioni atlantiche che attraverseranno l'Italia fino al weekend continueranno a determinare condizioni di instabilità su gran parte della Penisola, con piogge, temporali e nevicate anche sulle Alpi e Appennini. La tendenza per i prossimi giorni prevede che il maltempo si intensifichi particolarmente al Centro-Nord, mentre al Sud il tempo risulterà generalmente più tranquillo, ma non senza qualche fenomeno instabile. La prima perturbazione si manifesterà mercoledì 12 marzo con un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto al Centro-Nord, seguito da un giovedì altrettanto instabile. La situazione migliorerà solo in parte nella seconda parte della settimana, ma da venerdì è atteso un nuovo peggioramento, questa volta con un'intensificazione del maltempo in particolare sulle regioni centrali e settentrionali.

Previsioni meteo per mercoledì 12 marzo:

Nord: La giornata inizierà con nuvolosità diffusa, accompagnata da piogge e rovesci sparsi, che interesseranno in particolare la Lombardia, il Triveneto e le zone montuose. Sul fronte alpino, la neve cadrà oltre i 1300-1500 metri. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, con massime che oscilleranno tra 11 e 16°C.

Centro: Le condizioni meteo saranno instabili, con piogge e temporali soprattutto sulle regioni tirreniche. Le nevicate interesseranno i rilievi più alti. Le temperature saranno stabili, con massime tra 12 e 17°C.

Sud: La giornata vedrà instabilità anche sulla Sardegna, mentre sulle regioni peninsulari il tempo peggiorerà nel pomeriggio, con piogge e rovesci. Le temperature si manterranno stabili, con massime tra 17 e 21°C.

Giovedì 13 marzo:

Nord: La giornata sarà caratterizzata da acquazzoni sparsi, con occasionali schiarite, soprattutto sulle regioni nord-occidentali. La neve continuerà a cadere sulle Alpi dai 1300 metri. Le temperature si manterranno stabili, con massime comprese tra 11 e 16°C.

Centro: Il tempo sarà irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni tirreniche, con la possibilità di piogge intermittenti. Sull'Adriatico, ci saranno ampie schiarite. Le temperature saranno stabili, con massime tra 12 e 17°C.

Sud: Sulla Sardegna persisteranno condizioni di instabilità con qualche rovescio, mentre il resto del Sud vedrà un aumento di schiarite. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 18 e 22°C.

Venerdì 14 marzo:

Nord: Si prevede un rapido peggioramento con piogge e temporali in estensione dal Nordovest verso il Triveneto. La neve scenderà sui rilievi a partire dai 1500 metri. Le temperature caleranno leggermente, con massime tra 10 e 15°C.

Centro: Instabilità su Toscana, Lazio e Marche, con piogge e rovesci sparsi. In alcune zone, come il basso Lazio, le precipitazioni saranno meno intense. Le temperature aumenteranno leggermente, con massime tra 14 e 18°C.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da variabilità con piogge isolate sulla Sardegna e una maggiore presenza di schiarite sulle regioni peninsulari. Le temperature saliranno, con massime tra 19 e 24°C.

Previsioni per sabato 15 marzo: Il maltempo persisterà su gran parte del Nordovest, con neve sulle Alpi centrali e piogge moderate nelle pianure. Al Centro, ci saranno schiarite sui litorali e in alcune zone montuose, ma con piogge sulle dorsali toscane. Al Sud, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche pioggia più intensa in Sardegna.

Tendenza per domenica 16 marzo: Al Nord, la situazione sarà variabile, con neve sulle Alpi occidentali e piogge sulle pianure lombardo-piemontesi. Il Centro vedrà schiarite, ma anche piogge isolate, specialmente su Toscana e Lazio. Al Sud, il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche pioggia sparsa, soprattutto in Calabria e Sicilia.

Previsioni per lunedì 17 marzo: La settimana si concluderà con un tempo parzialmente nuvoloso al Nordovest e una giornata con piogge moderate nelle regioni appenniniche. Al Sud, sarà un lunedì soleggiato, ma con qualche pioggia debole su alcune zone.

