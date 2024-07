Meteo: Settimana Meno Calda e Temporali in Arrivo, L'Anticiclone Africano Torna nel Weekend

La prossima settimana porterà un sollievo dal caldo intenso sull'Italia, con temperature più miti e l'arrivo di alcuni temporali, anche forti. L'ultima settimana di luglio sarà caratterizzata da correnti nord-occidentali e impulsi instabili, con l'influenza della saccatura atlantica e l'intervento dell'anticiclone delle Azzorre.

Panoramica Meteorologica

Il passaggio temporalesco previsto per domenica introdurrà un minimo di bassa pressione che transiterà rapidamente sulle regioni centro-meridionali nella giornata di lunedì. Sono attesi temporali al Centro e al Sud, con possibili fenomeni anche al Nord, in particolare sul settore nord-orientale. Questi temporali, sebbene non diffusi, potranno essere localmente intensi e accompagnati da grandinate. Le temperature subiranno una generale diminuzione, sebbene qualche valore elevato possa persistere sull'estremo Sud.

Martedì il tempo sarà più stabile, ma la coda di una perturbazione atlantica potrebbe portare temporali sui settori alpini e prealpini centro-orientali, con temperature che tenderanno a normalizzarsi anche all'estremo Sud.

Tra mercoledì e venerdì, una saccatura atlantica scenderà ulteriormente di latitudine, portando un nuovo passaggio temporalesco sull'Italia. Questo fenomeno è atteso tra la sera del 24 e la giornata del 25, con le tempistiche e le zone interessate ancora da definire. Durante questo periodo, le temperature potrebbero diminuire ulteriormente, scendendo localmente sotto la media in alcune regioni.

Anticiclone Africano nel Weekend

L'ultimo weekend di luglio, il 27 e 28, potrebbe vedere il ritorno graduale dell'anticiclone africano. Questo cambiamento sarà dovuto al progressivo approfondimento di una nuova saccatura sull'Europa occidentale, che richiamerà correnti molto calde prima sul settore iberico e poi sul Mediterraneo centrale.

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per informazioni più precise e tempestive sugli sviluppi della situazione.