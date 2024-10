Meteo: Temperature in aumento, calo localizzato nelle zone di maltempo

Correnti atlantiche e subtropicali porteranno a un progressivo aumento delle temperature su gran parte della Penisola, con picchi estivi al Sud.

Le correnti atlantiche unite a flussi di aria subtropicale stanno contribuendo a un graduale incremento delle temperature in tutta Italia. Dopo l'afflusso di aria più fredda dal Nord Europa, che ha causato un drastico abbassamento delle minime, con valori sotto i 5°C nelle aree pianeggianti del Piemonte, ora si prevede un rialzo termico. L’arrivo di masse d’aria più miti, accompagnato da una parziale risalita dell’anticiclone africano, garantirà un riscaldamento progressivo. Tuttavia, le aree colpite dalle forti piogge subiranno un lieve calo delle temperature. Di seguito, vediamo in dettaglio l'evoluzione termica prevista per i prossimi giorni.

Temperature domenica 6 ottobre

Le massime si manterranno leggermente sotto la media al Nord, ad eccezione dell'Emilia Romagna dove saranno più vicine alla norma stagionale. Il resto della Penisola vedrà temperature in linea con la media del periodo, ad eccezione della Campania, dove i valori rimarranno leggermente sotto media.

Temperature lunedì 7 ottobre

Il Centro-Sud vedrà un aumento delle temperature, con valori che supereranno le medie stagionali, soprattutto in Sardegna, dove si attenderanno punte significative.

Temperature martedì 8 ottobre

Il rialzo delle temperature si farà sentire in modo più deciso su tutto il Centro-Sud e su alcune parti del Nord Italia, mentre il Nord-Ovest rimarrà ancora leggermente sotto la media. In molte regioni della Penisola, le temperature saranno superiori alla norma, con punte di 30°C attese in Sicilia.

Temperature mercoledì 9 ottobre

L'ulteriore aumento delle temperature riporterà anche il Nord-Ovest verso valori medi stagionali, mentre il resto del Paese sperimenterà temperature sopra media. In Sicilia, si attendono giornate dal clima quasi estivo.

Temperature giovedì 10 ottobre

Il rialzo continuerà, interessando anche il Nord, ad eccezione della Liguria. Al Sud, si raggiungeranno punte che supereranno localmente i 30°C, soprattutto in Sicilia, con un clima tipicamente semi-estivo.

Tendenze per i giorni successivi

A partire da venerdì 11 ottobre, si prevede un’inversione di tendenza, con un calo delle temperature che inizierà dal Nord Italia e potrebbe estendersi gradualmente al resto della Penisola.

Questo scenario meteorologico evidenzia una settimana caratterizzata da un alternarsi di fasi miti e instabili, con un importante contrasto tra le regioni settentrionali, dove saranno presenti piogge e qualche calo termico, e le aree meridionali, che beneficeranno di un clima molto mite e in alcuni casi quasi estivo.