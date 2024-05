Meteo Weekend: Temporali in Arrivo, ma Anche Ampie Schiarite

Prossimi giorni senza anticiclone: piogge e temporali continueranno a caratterizzare il meteo. Ecco la tendenza per il weekend e l'inizio della prossima settimana.

Venerdì 17 maggio: Il Nord vedrà variabilità con qualche acquazzone o breve temporale, più probabili tra pomeriggio e sera, ma non mancheranno ampie zone di sereno. Temperature in lieve aumento, con massime tra 20 e 24 gradi. Al Centro, il tempo sarà in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento irregolare di passaggio. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 25 gradi. Al Sud, sole prevalente con qualche locale addensamento sui settori tirrenici peninsulari, specie al mattino. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 24 e 28 gradi.

Sabato 18 maggio: Al Nord, tempo in prevalenza soleggiato; al pomeriggio variabilità sulle zone alpine con qualche rovescio, che in serata potrebbe sconfinare in Piemonte. Temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al Centro, sole prevalente ma con instabilità pomeridiana su basso Lazio, Abruzzo interno e sull'Appennino con locali rovesci o temporali. Temperature in lieve aumento, massime tra 23 e 27 gradi. Al Sud, nubi in aumento con qualche rovescio o temporale in arrivo da ovest. Temperature in aumento sul versante adriatico, massime tra 25 e 30 gradi.

Domenica 19 maggio: Al Nord, nuvolosità irregolare con possibilità di qualche pioggia o acquazzone nella seconda parte del giorno, in particolare su Emilia Romagna e rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 22 e 26 gradi. Al Centro, instabilità in aumento con rovesci o temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al Sud, tempo instabile con qualche acquazzone o temporale sparso, fenomeni più probabili nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi.

Lunedì 20 maggio: Al Nord-Ovest, nuvolosità variabile con piogge moderate sulle Alpi occidentali e centrali. Al Nord-Est, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, coperto con piogge deboli altrove. Al Centro, coperto con piogge deboli sui litorali e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Sud, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali tirrenici e sulle Murge, coperto con piogge deboli altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con schiarite sul cagliaritano e su interne sarde, sereno altrove.

Martedì 21 maggio: Al Nord-Ovest, nubi sparse con schiarite in riviera ligure, coperto con piogge deboli sulle pianure e Alpi occidentali, piogge moderate sulle Alpi centrali. Al Nord-Est, coperto con piogge moderate sulla laguna veneta e Dolomiti, nubi sparse con schiarite in Romagna e pianure emiliane, piogge deboli sulle pianure venete. Al Centro, sereno sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con schiarite altrove. Al Sud, nubi sparse con schiarite sui litorali adriatici e sulle Murge, sereno altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con schiarite sul catanese e su interne sarde, sereno altrove.

Mercoledì 22 maggio: Al Nord-Ovest, coperto con piogge deboli in riviera ligure, nubi sparse con schiarite sulle pianure e Alpi occidentali, piogge moderate sulle Alpi centrali. Al Nord-Est, coperto con piogge deboli sulla laguna veneta e Dolomiti, sereno in Romagna e pianure emiliane, nubi sparse con schiarite sulle pianure venete. Al Centro, sereno sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con schiarite altrove. Al Sud, nubi sparse con schiarite sui litorali tirrenici, pianure e dorsale campana, sereno altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con schiarite sul catanese e su interne sarde, sereno altrove.

Questa tendenza meteo indica un periodo di instabilità con alternanza tra piogge, temporali e schiarite. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.