Meteo: Weekend di Carnevale sotto l'ombrello delle piogge e della neve

Il Carnevale potrebbe essere bagnato dalle piogge e imbiancato dalla neve in diversi punti della Penisola, a causa dell'arrivo di un nuovo ciclone che minaccia di rovinare la festa per cittadini e turisti. Un sistema meteorologico complesso è entrato nel bacino occidentale del Mediterraneo, dando origine a un vortice di bassa pressione che si sta approfondendo sul Golfo del Leone in Francia.

Le regioni più colpite dall'evento sono la Sardegna occidentale, il Nordovest e il medio-alto Tirreno, dove si registrano piogge intense e forti raffiche di vento. Fino a mezzanotte, si prevedono fenomeni particolarmente abbondanti, con picchi di 160mm di pioggia nella provincia di Genova, 140mm a Savona, 100mm tra l'alta Lombardia e l'alto Piemonte, 75mm tra l'alto Veneto e il Trentino, e 160mm sull'alto Friuli. Dalla mezzanotte, ulteriori precipitazioni abbondanti colpiranno la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, mentre la neve cadrà a quote medie sulle Alpi, intorno ai 1300/1500 metri, con accumuli significativi fino a 50cm in Valle d'Aosta.

La situazione è resa ancora più complessa dalla forte ventilazione, con raffiche fino a 60/70km/h lungo la costa e picchi superiori ai 100km/h sulle colline appenniniche. Gli automobilisti e i viaggiatori sono invitati a prestare particolare attenzione e ad adattare i loro piani di viaggio alle condizioni meteorologiche avverse.