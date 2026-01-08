Meteo, cambia tutto entro venerdì: tornano piogge, neve a bassa quota e vento

Meteo

Una nuova perturbazione atlantica raggiunge l’Italia con effetti differenziati: neve sulle Alpi, peggioramento al Centro-Sud e venti forti su molte regioni.

Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica è in rapido avvicinamento all’Italia e determinerà, entro venerdì, un sensibile cambio del tempo con piogge, nevicate anche a quote basse e venti forti. Il sistema perturbato ha già raggiunto i settori alpini occidentali e nelle prossime ore coinvolgerà soprattutto le Alpi e le regioni del Centro-Sud.

La traiettoria del fronte, orientata da nord-ovest verso sud-est, farà sì che gran parte del Nord Italia resti inizialmente ai margini del peggioramento, protetto dall’effetto barriera alpino. Farà eccezione l’estremo Nord-Est, dove nella mattinata di venerdì sono attese nevicate a quote molto basse, localmente fino in pianura tra Friuli e Veneto orientale.

Successivamente, il fronte tenderà a riorganizzarsi sul Centro-Sud, dando luogo a un peggioramento più marcato, con piogge e rovesci sparsi soprattutto lungo il versante tirrenico. Attese nuove nevicate sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, mentre venti occidentali tesi o forti interesseranno gran parte delle regioni, con raffiche intense sui settori esposti.

Nel dettaglio, nelle prossime ore il Nord vedrà condizioni in prevalenza soleggiate o velate, con nevicate deboli sulle Alpi occidentali fino a fondovalle, in graduale estensione verso l’Alto Adige. Al Centro tempo più stabile sulle regioni adriatiche, mentre sul lato tirrenico aumenteranno le nubi, con locali pioviggini tra Toscana e Umbria. Al Sud prime piogge tra Calabria e Sicilia settentrionale, in estensione serale verso Campania e alta Calabria tirrenica. Variabilità in Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, venti di Maestrale forti al Centro-Sud.

Nella giornata di venerdì, nevicate diffuse sulle Alpi, specie sui settori confinali centro-occidentali, con quota neve in risalita fino a 700-900 metri. Al Centro nubi e piogge su Toscana e Lazio, in estensione pomeridiana a Umbria, Marche interne e Abruzzo, con neve oltre i 1200-1400 metri. Più stabile sulle coste adriatiche. Al Sud piogge e rovesci sulle regioni tirreniche e sul nord della Sicilia, tempo più asciutto sul versante ionico. Temperature in aumento, ma con gelate notturne ancora possibili al Nord.

