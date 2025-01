Meteo in Italia: Instabilità al Sud, Peggioramento Atteso da Venerdì con Piogge Intense

La settimana prosegue con un tempo variabile al Sud, con l’arrivo di un peggioramento meteo che porterà piogge e temporali su molte aree italiane.

Le previsioni meteo per questa settimana indicano una fase di instabilità soprattutto al Sud Italia, con variabilità che caratterizzerà il tempo fino a venerdì 17 gennaio. La temperatura subirà leggere oscillazioni, con gelate nelle prime ore del mattino, ma senza particolari variazioni in grande scala.

Mercoledì 15 gennaio, la giornata si presenterà variabile su tutta l’Italia. Al Nord, il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa tra Romagna e l'est Valpadana. Le temperature lievemente in rialzo raggiungeranno valori compresi tra 7°C e 12°C, ma con gelate mattutine nelle pianure. Al Centro, il cielo sarà da variabile a parzialmente nuvoloso, con possibili piogge leggere sulla costa adriatica. Le temperature oscilleranno tra 8°C e 13°C, con gelate nelle valli interne. Nel Sud, il tempo sarà più instabile con piogge sparse in Sicilia, più intense dal pomeriggio, e fenomeni più isolati tra Calabria, Puglia, Campania e Lucania. Le massime in queste zone si attesteranno tra 8°C e 14°C.

Giovedì 16 gennaio, l’instabilità continuerà a prevalere sulle Isole Maggiori e l’Estremo Sud, con piogge in arrivo in Calabria e su parte della Sicilia. Al Nord, il cielo resterà generalmente sereno con solo isolati fenomeni sulle Alpi Marittime e l’Appennino. Le temperature si manterranno stabili tra 7°C e 12°C. Al Centro, le regioni adriatiche potrebbero registrare qualche rovescio pomeridiano, in particolare su Marche e Abruzzo, mentre altrove prevalerà il sole. Al Sud, i fenomeni di maltempo si concentreranno sulle Isole Maggiori e in Calabria, con nubi sparse sulle altre regioni, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno stabili tra 8°C e 14°C.

Venerdì 17 gennaio, il tempo peggiorerà ulteriormente al Sud e sulle Isole Maggiori, con piogge e temporali intensi, soprattutto in Sicilia. Il Nord Italia vedrà ancora cielo sereno, ma con addensamenti sulle regioni adriatiche, senza però fenomeni significativi. Le temperature si manterranno stabili, con valori tra 8°C e 13°C.

Per il fine settimana (18-19 gennaio), si prevede un peggioramento al Sud, in particolare tra la Sicilia e la Calabria ionica, dove si attende maltempo e piogge abbondanti. Al contrario, il Nord Italia e il Centro non subiranno forti disagi, con schiarite e temperature in lieve aumento. Il rischio di maltempo aumenterà nuovamente nelle isole maggiori, dove si potrebbero verificare forti piogge e temporali.

In sintesi, il meteo di questa settimana sarà variabile e instabile, con una miglioramento del tempo al Nord e condizioni di forte maltempo al Sud da venerdì.