Weekend di maltempo sull’Italia, poi la svolta che cambia tutto domenica davvero

Sabato segnato da piogge, temporali, vento e calo termico: domenica il vortice si allontanerà, lasciando spazio a un miglioramento progressivo.

Il weekend si prepara a iniziare con una fase di maltempo diffuso sull’Italia, legata alla formazione di un vortice ciclonico tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale. Le ultime elaborazioni dei modelli confermano una situazione instabile soprattutto nella giornata di sabato 16 maggio, quando piogge, temporali e vento potranno interessare gran parte del Paese.

La fase più critica è attesa proprio sabato. Al Nord il tempo sarà spesso perturbato, con rovesci e temporali localmente intensi. Sulle Alpi potrà tornare anche la neve a quote medie, mentre dal pomeriggio è previsto un primo miglioramento sul Nordovest, in estensione entro sera anche alla Lombardia.

Scenario complesso anche al Centro, dove le precipitazioni più organizzate dovrebbero colpire inizialmente il versante tirrenico, per poi estendersi verso le regioni adriatiche. Non si escludono fenomeni intensi, accompagnati da raffiche di vento e da un deciso calo delle temperature. Al Sud, l’instabilità riguarderà soprattutto le regioni tirreniche e la Sicilia, con piogge e temporali più isolati su Adriatico e Ionio.

Il passaggio del minimo ciclonico porterà anche venti forti, mari agitati e possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Le temperature subiranno una flessione sensibile, con una parentesi dal sapore più autunnale che primaverile.

La situazione dovrebbe cambiare già nella giornata di domenica 17 maggio. Il vortice tenderà ad allontanarsi rapidamente, favorendo un miglioramento più evidente. Al Nord resterà qualche residua instabilità tra Emilia-Romagna e Triveneto, soprattutto al mattino, ma con fenomeni in esaurimento. Al Centro e al Sud prevarrà una maggiore variabilità, con qualche piovasco isolato e schiarite via via più ampie, specialmente sulle Isole.

Il fine settimana sarà quindi diviso in due: sabato compromesso dal maltempo, domenica più asciutta e in graduale ripresa, anche se con mari ancora molto mossi e ventilazione moderata.