Meteo settimanale in evoluzione, tra neve pioggia e sole, ecco cosa ci aspetta

Una circolazione ciclonica interessa il Mediterraneo, alimentata dall'aria fredda in moto retrogrado dalla Russia verso l'Europa centrale per la presenza dell'anticiclone sulla Scandinavia. Rovesci e temporali anche intensi hanno così interessato il Centrosud, mentre al Nord è arrivata la neve a quote basse. Nel corso della settimana si isolerà una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, mentre l'alta pressione pur indebolita rimarrà distesa tra Mar del Nord, area Baltica ed Europa orientale. In questo contesto l'Italia rimarrà esposta ad un flusso di correnti umide sud-occidentali, che manterranno il tempo variabile o a tratti instabile su alcune regioni nel prosieguo della settimana. Il tutto però accompagnato da un aumento graduale delle temperature, su valori nuovamente miti al Centrosud, meno freddo anche al Nord.

MERCOLEDI' - Mentre la perturbazione di lunedì si allontanerà verso Est, un nuovo modesto fronte raggiungerà arriverà da Ovest portando qualche debole precipitazione sul Nordovest, più diffusa sulla Liguria e basso Piemonte, con neve dagli 800-1200m. Qualche rovescio o temporale in arrivo anche su Sardegna, entro il pomeriggio tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Tra nubi e ampie aperture altrove, ma tra sera e notte qualche piovasco o pioviggine in arrivo anche tra Lombardia, Veneto occidentale, Emilia Romagna, Marche, locali rovesci o temporali su basso Tirreno.

GIOVEDI' - Giornata di transizione con generale variabilità tra nubi e ampie schiarite ma tempo sostanzialmente asciutto ( isolate precipitazioni al più probabili su Sardegna e basso Tirreno ); possibili nebbie in banchi o nubi basse su Valpadana, Valli del Centro a tratti lungo le coste durante le ore più fredde.

VENERDI', NUOVA PERTURBAZIONE - Nuova perturbazione in risalita dal Mediterraneo punterà il Nord portando piogge e rovesci diffusi a partire dal Nord-ovest; neve sulle Alpi dalle quote medie. Piogge anche sulla Toscana, specie settentrionale, con appena marginale coinvolgimento di Marche, Umbria e alto Lazio. Altrove il tempo rimane discreto ( evoluzione da confermare )

TENDENZA WEEKEND - Secondo le ultime elaborazioni probabile passaggio di piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco dapprima al Centro-nord, poi al Sud, ma data la distanza temporale questa evoluzione necessiterà di conferme e risulta ancora a bassa attendibilità.