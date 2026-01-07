Meteo shock nel weekend: aria polare, piogge diffuse, neve e venti fortissimi

Nuova perturbazione nord atlantica in arrivo sull’Italia: rapido aumento termico seguito da brusco calo, precipitazioni estese e condizioni marine molto difficili.

Dopo gli strascichi dell’irruzione artica dell’Epifania, lo scenario meteorologico resta estremamente dinamico. Tra venerdì e il weekend, una perturbazione nord atlantica sospinta da venti intensi convoglierà verso l’Italia un nuovo impulso di aria fredda, questa volta di origine polare, in discesa dalla Groenlandia. Il flusso interesserà inizialmente l’Europa centro-occidentale, per poi raggiungere il Mediterraneo, favorendo la formazione di un vortice ciclonico in movimento dal Regno Unito verso i Balcani.

Il passaggio perturbato sarà preceduto da un temporaneo rialzo delle temperature, soprattutto nei valori minimi, ma seguito da un deciso calo termico entro il fine settimana. Le ultime analisi modellistiche indicano un’evoluzione rapida, accompagnata da piogge, nevicate e venti burrascosi, con mari molto mossi o agitati.

Nella giornata di venerdì, al Nord sono attese nevicate sulle Alpi occidentali di confine, localmente anche sotto i 700 metri, con variabilità tra Piemonte e Ponente ligure. Altrove cieli chiusi e piogge sparse, in rapida estensione dalla Liguria centro-orientale verso Emilia e Triveneto, seguite da un miglioramento serale, salvo residui fenomeni sul Friuli. Neve sull’Appennino emiliano a quote medie. Al Centro, rovesci sul versante tirrenico fino all’Appennino, con neve a quote medio-alte, mentre lungo l’Adriatico prevarrà una maggiore variabilità. Al Sud, instabilità su Sicilia, Sardegna e fascia tirrenica, con schiarite più ampie su Ionio e Adriatico. Temperature in aumento, venti forti tra Sud e Sud-Ovest.

Sabato segnerà una svolta più fredda. Al Nord condizioni in prevalenza soleggiate, con deboli nevicate residue sulle Alpi occidentali e sull’Appennino romagnolo, in esaurimento. Al Centro, miglioramento sulla Toscana, mentre altrove persisterà instabilità con piogge e nevicate fino a quote collinari. Al Sud, rovesci e temporali diffusi, con quota neve in calo fino alla bassa montagna. Temperature in diminuzione, venti forti e mari agitati.

Nella giornata di domenica, il Nord ritroverà stabilità e ampi spazi di sole. Al Centro resisterà una residua instabilità sull’Abruzzo, con piogge e neve a quote collinari, mentre altrove il tempo sarà più soleggiato, salvo un nuovo peggioramento serale sulla Toscana. Al Sud, Campania più stabile, ma rovesci e temporali insisteranno sulle altre regioni, con neve in ulteriore calo. Piogge in arrivo sulla Sardegna. Il quadro sarà completato da temperature ancora in flessione, venti sostenuti e condizioni marine difficili, confermando un weekend dal sapore pienamente invernale.