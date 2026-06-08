Meteo, temporali in arrivo: ecco quando l’instabilità colpirà anche le pianure italiane

La settimana si apre con sole prevalente, ma da martedì aumentano rovesci e temporali al Nord, con fenomeni più organizzati tra mercoledì e giovedì.

L’Italia si prepara a una fase meteo più movimentata, soprattutto sulle regioni settentrionali. Dopo un inizio di settimana ancora in gran parte stabile, l’instabilità tornerà gradualmente a farsi sentire, prima sui rilievi e poi anche su alcune aree di pianura. Il cambiamento sarà favorito dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria tra Islanda e Regno Unito, alimentata da aria fredda di origine polare groenlandese, che continuerà a condizionare il tempo su parte dell’Europa centro-settentrionale.

Le perturbazioni collegate a questo sistema depressionario interesseranno soprattutto le Isole Britanniche, la Francia, il Mare del Nord e l’Europa centrale, ma riusciranno a lambire anche il settore alpino italiano. Nella fase iniziale i fenomeni resteranno prevalentemente confinati ad Alpi e Prealpi, con temporali nelle ore pomeridiane. Da metà settimana, invece, la saccatura tenderà ad allungarsi verso l’Europa danubiana, favorendo un peggioramento più incisivo anche su parte della Pianura Padana.

Per la giornata di lunedì, il quadro resterà nel complesso tranquillo. Al Nord il mattino sarà stabile e soleggiato, mentre nel pomeriggio aumenterà l’instabilità sulle aree alpine e prealpine, soprattutto centro-orientali. Non si escludono locali temporali con possibili sconfinamenti verso le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Centro e al Sud prevarrà il sole, con qualche annuvolamento diurno lungo l’Appennino. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con venti deboli o moderati da sud-ovest.

Martedì il tempo inizierà a cambiare in modo più evidente. Sulle Alpi e sulle Prealpi la nuvolosità sarà più irregolare già dal mattino, con qualche rovescio sparso. Nel corso del pomeriggio e della sera i fenomeni tenderanno a intensificarsi, fino a raggiungere nella notte anche alcuni tratti di pianura tra Lombardia e Triveneto. Sul resto della Penisola, invece, continueranno a prevalere condizioni stabili e soleggiate, con variabilità limitata alle zone interne appenniniche.

La fase più instabile è attesa tra mercoledì e giovedì. Mercoledì i rovesci e i temporali interesseranno fin dal mattino le aree alpine e prealpine centro-orientali, per poi estendersi nelle ore successive verso le pianure del Nord. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, pur alternati a schiarite. Al Centro e al Sud il tempo resterà più stabile, con sole prevalente e qualche nube pomeridiana sui rilievi.

Giovedì l’instabilità tenderà a scivolare verso il Nord-Est, l’Emilia-Romagna e parte del versante adriatico. Qualche piovasco o temporale potrà interessare anche il Centro Adriatico, mentre sulle regioni tirreniche il quadro sarà più soleggiato. Al Sud il tempo resterà in prevalenza stabile, ma entro sera potranno arrivare disturbi su Molise e Puglia garganica. Le temperature sono previste in lieve diminuzione, con venti moderati da nord-ovest e mari generalmente mossi.

Venerdì il fronte completerà il suo passaggio sull’Italia, lasciando una residua variabilità sulle regioni meridionali. Sul resto del Paese torneranno condizioni più soleggiate, con temperature nel complesso vicine alle medie del periodo.