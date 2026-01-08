Meteo, weekend instabile con piogge e neve in collina poi arriva il miglioramento

Nuova fase perturbata tra venerdì e sabato con precipitazioni diffuse e neve a bassa quota, domenica più sole e clima in graduale ripresa.

La tendenza meteo della settimana conferma un weekend movimentato, caratterizzato da piogge, nevicate fino all’alta collina e temperature variabili, seguito da un deciso miglioramento nella giornata di domenica. Una nuova perturbazione atlantica interesserà l’Italia a partire da venerdì 9 gennaio, portando un temporaneo aumento termico prima di un nuovo calo.

Nella giornata di venerdì, il Nord sarà in parte ai margini del peggioramento: attese nevicate sulle Alpi fino ai fondovalle, con neve anche in pianura tra Friuli e Veneto orientale, in rapido esaurimento. Altrove prevarranno schiarite. Al Centro tempo instabile, con piogge e rovesci diffusi e neve oltre i 1200 metri, mentre al Sud il cielo sarà nuvoloso, con precipitazioni su Campania, Calabria, Basilicata e isole maggiori. Temperature in aumento su gran parte del Paese.

Sabato 10 gennaio vedrà un Nord stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento sui rilievi. Al Centro persisterà una fase instabile, con piogge in pianura e neve dai 700/800 metri, specie lungo l’Appennino. Al Sud continueranno piogge e rovesci intermittenti, con quota neve in calo tra Campania e Molise. Le temperature risulteranno in diminuzione.

La svolta è attesa per domenica 11 gennaio, quando si registrerà un netto miglioramento: tempo stabile e soleggiato al Nord, condizioni più tranquille anche al Centro, con solo qualche rovescio serale sulle coste abruzzesi. Al Sud permarrà una moderata instabilità, soprattutto su Calabria, Sicilia e Salento. I valori termici torneranno in lieve aumento.

Guardando all’inizio della nuova settimana, lunedì 12 gennaio sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile, con ampie schiarite su gran parte delle regioni. Da martedì e mercoledì, invece, è atteso un nuovo aumento della nuvolosità, con piogge sulla Liguria e su alcuni settori del Centro, inclusa la dorsale toscana e aree appenniniche come il Gran Sasso.

Un quadro meteo dinamico, tipicamente invernale, che alterna fasi perturbate a pause più stabili, con condizioni in progressiva evoluzione giorno dopo giorno.