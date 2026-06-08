Meteo weekend, torna l’anticiclone: sole quasi ovunque ma resta qualche insidia

Nel secondo fine settimana di giugno alta pressione in rinforzo sull’Europa occidentale: Italia più stabile, con qualche disturbo sulle regioni meridionali.

Il weekend si preannuncia in gran parte stabile sull’Italia, grazie al progressivo rafforzamento dell’anticiclone subtropicale sull’Europa occidentale. La struttura di alta pressione, ancora proiettata verso il comparto atlantico, tenderà a spostare i suoi massimi tra Spagna e Francia, richiamando anche correnti più calde di origine africana. Su quelle aree è attesa una nuova fase di caldo intenso, localmente marcata.

La Penisola resterà invece ai margini del promontorio anticiclonico, inserita in un flusso di correnti nord-occidentali. Questo scenario garantirà condizioni generalmente soleggiate e asciutte, senza però determinare da subito un aumento eccessivo delle temperature. Il caldo sarà più percepibile soprattutto sulle regioni occidentali, mentre altrove i valori resteranno più vicini alla norma del periodo.

Il quadro non sarà tuttavia del tutto privo di disturbi. Una debole infiltrazione di aria più fresca dall’Europa orientale potrà raggiungere parte del Sud, favorendo qualche addensamento, in particolare tra basso Tirreno e versante adriatico. Si tratterà comunque di fenomeni marginali e, secondo le indicazioni disponibili, non associati a precipitazioni rilevanti.

Al Nord il fine settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane potrà comparire una modesta variabilità sulle Alpi orientali, senza fenomeni significativi. Anche al Centro il sole resterà prevalente, con qualche annuvolamento diurno a ridosso dell’Appennino, ma in un contesto asciutto.

Al Sud sabato potrà risultare leggermente più variabile, con nubi sparse lungo il basso Tirreno e sull’Adriatico. Domenica, invece, il tempo tenderà a migliorare ulteriormente, con spazi soleggiati più ampi. I venti settentrionali potranno soffiare a tratti moderati o tesi sulle regioni meridionali, mantenendo mossi alcuni bacini.

Le temperature sono previste in aumento sulle regioni occidentali, mentre resteranno sostanzialmente stabili sul resto del Paese. I mari saranno in prevalenza poco mossi, con moto ondoso più evidente sui bacini meridionali. Il secondo weekend di giugno si profila dunque come una parentesi estiva, stabile e soleggiata, pur con qualche residua incertezza sulle aree più esposte del Mezzogiorno.