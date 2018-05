Migranti Si Buttano Sotto Le Macchine, l'Allarme su WhatsApp è Virale

"Voce di popolo, voce di Dio" dicevano i latini (anche se con significato profondamente diverso da quello odierno), ma proprio al significato odierno facciamo riferimento parlando di una "notizia" divenuta in poche ore virale tra i gruppi whatsApp degli abitanti della Val Vibrata.

"Attenti ad Alba Adriatica i migranti vi si gettano sotto le ruote della macchina!".

Questo, ovviamente, a fini estorsivi per chiedere soldi agli automobilisti.

Sul messaggio che gira sul social network di Mark Zuckenberg si aggiungono anche particolari come i semafori preferiti da questi migranti, quello di via Roma e quello tra viale della Vittoria e via Principe Umberto.

Abbiamo provato a contattare le Forze dell'Ordine, che non confermano, ma non smentiscono poichè anche se fosse vero l'estorzione si perfeziona al di fuori di ogni possibile denuncia.

E' anche vero che, anche sulle strisce, nella cittadina adriatica è difficile attraversare la strada, come è ancor più difficile trovare un automobilista rispettoso dei diritti dei pedoni.

Insomma una "non notizia" che, però, sta facendo il giro degli smartphone della cittadinanza.

Scriveteci nei commenti le vostre esperienze da automobilisti e da pedoni.