Migranti, ancora una tesi di laurea, su soluzione del sindaco di Montesilvano

Alice Troiano, 23 anni, studentessa di San Giovanni Teatino (Chieti), da tre anni a Londra per frequentare prima la triennale di Antropologia alla University College London, e poi il master in Politiche internazionali pubbliche e sociali alla London School of Economics sta preparando la tesi sul progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di Montesilvano.

La giovane ha incontrato il sindaco Francesco Maragno per approfondire la conoscenza della gestione dei migranti attuata in città. Un'altra tesi in una delle università più apprezzate al mondo dopo la tesi di Nunzia Morellon, italiana con passaporto francese, alla Sorbona di Parigi, che dimostrano come la soluzione trovata dal sindaco Maragno al problema dell'immigrazione stia diventando un modello da studiare a livello internazionale.