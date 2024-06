Militare, Vice Sindaco ed Evasore Fiscale: La Doppia Vita del Titolare di un Food-Truck

Un militare dell’Aeronautica e vice sindaco di un comune della Valle Roveto è stato scoperto come evasore fiscale per un totale di 240mila euro, gestendo un food-truck tramite un'Associazione di Promozione Sociale. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Avezzano e coordinate dal procuratore della Repubblica Maurizio Maria Cerrato, hanno portato il giudice per le indagini preliminari, Daria Lombardi, a disporre il divieto di dimora per l'imputato.

Le investigazioni sono scattate durante una manifestazione eno-gastronomica, dove i finanzieri hanno notato il food-truck e, approfondendo le verifiche, hanno scoperto un reddito non dichiarato di 248mila 368 euro. Il militare, che come dipendente pubblico non può esercitare in via esclusiva attività commerciali, ha ingannato i suoi superiori per sette anni con false autocertificazioni che giustificavano le sue assenze dal servizio.

Queste autocertificazioni attestavano falsamente la partecipazione a riunioni politico-amministrative relative ai suoi incarichi come assessore e successivamente vice sindaco, nonché permessi elettorali. Inoltre, è emerso che il militare ha ottenuto un profitto personale di almeno 3mila 175 euro per canoni di consumo di energia elettrica pagati dal Comune, che lui utilizzava indebitamente.