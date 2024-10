Minacce di morte sul bus: passeggero senza biglietto aggredisce controllore e carabinieri

Un uomo egiziano ha minacciato un controllore dopo essere salito senza biglietto.

I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un cittadino egiziano dopo un episodio di violenza verificatosi su un autobus del servizio urbano. L’incidente ha avuto luogo quando l’uomo, salito a bordo senza un biglietto, è stato interpellato dal controllore, il quale gli ha chiesto di mostrare il titolo di viaggio. In risposta, l'egiziano ha reagito in modo aggressivo, minacciando di morte l’operatore che stava semplicemente svolgendo il proprio dovere.

Dopo la chiamata d’emergenza, i carabinieri sono accorsi sul posto. Tuttavia, l’individuo si è opposto all'intervento delle forze dell'ordine, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e mostrando resistenza agli agenti. Solo dopo un intervento per riportarlo alla calma, l'uomo è stato accompagnato in caserma, dove è stato identificato.

La denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e minacce è stata formalizzata e il caso è stato inoltrato all’autorità giudiziaria. Questo episodio mette in luce un problema crescente legato alla sicurezza e al comportamento degli utenti del trasporto pubblico, richiamando l'attenzione sulla necessità di garantire un ambiente sicuro per i controllori e i passeggeri. Gli esperti sottolineano che tali situazioni di conflitto potrebbero essere prevenute attraverso un maggiore monitoraggio e una più intensa sensibilizzazione dei cittadini riguardo al rispetto delle norme di viaggio.