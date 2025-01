Minaccia di far esplodere l’appartamento, 32enne arrestato dopo barricamento

Un uomo, che ha tentato di riappropriarsi di un immobile, è stato arrestato dopo aver minacciato di far esplodere la casa. Intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Tensione e paura hanno invaso un palazzo in via Collevento quando un 32enne ha preso il controllo di un appartamento, barrandosi all’interno e minacciando di farlo esplodere. L’uomo, in possesso di una copia delle chiavi dell’immobile, ha fatto irruzione nell’abitazione che aveva concesso in locazione e, senza alcuna ragione valida, ha cercato di rientrarne in possesso, nonostante l'inquilino non fosse in morosità. La situazione è presto sfuggita al controllo, quando l’uomo ha intimato di non voler uscire e di essere pronto a far saltare l'intero appartamento piuttosto che cederlo nuovamente in affitto.

L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra gli abitanti del palazzo e i vicini, che, spaventati dalle minacce, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (NOR) sono intervenuti tempestivamente, cercando di contenere una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Gli agenti hanno subito attivato tutte le procedure di sicurezza per evitare una possibile esplosione, mentre i vigilanti del fuoco hanno agito rapidamente per interrompere la fornitura del gas, un'azione fondamentale per prevenire la detonazione dell’appartamento.

Nonostante la resistenza da parte dell'uomo, che ha cercato di opporre resistenza colpendo i carabinieri con calci e pugni, l’intervento delle forze dell'ordine ha avuto esito positivo. L’individuo è stato arrestato senza che nessuno rimanesse ferito e l’appartamento è stato finalmente restituito al legittimo inquilino. Il 32enne, che dovrà rispondere di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, è stato successivamente trasferito in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti. La situazione, sebbene drammatica, si è conclusa senza danni irreparabili, grazie al rapido intervento delle autorità competenti.

Questa vicenda mette in luce quanto sia fondamentale una risposta pronta ed efficace in situazioni di crisi, dove la tempestività delle operazioni di sicurezza ha evitato una tragedia. Il gesto del 32enne, che ha spaventato non solo l'inquilino ma anche i residenti della zona, solleva interrogativi sulla gestione degli immobili e sulla possibilità di prevenire episodi simili in futuro.