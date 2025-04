Minaccia il personale sanitario con un coltello: arrestato dopo inseguimento

Un uomo di Teramo ha tentato di aggredire il personale sanitario al Ser.d, ma la sua fuga è stata fermata dalla polizia, che lo ha arrestato.

Questa mattina, la polizia di Teramo è intervenuta al Ser.d di contrada Casalena per fermare un uomo che stava minacciando e tentando di aggredire il personale della ASL locale. Al momento dell’arrivo delle volanti, l’individuo ha cercato di scappare, ma è stato prontamente raggiunto dagli agenti. Dopo una breve lotta, è stato immobilizzato e perquisito. Nella tasca dei suoi pantaloni è stato trovato un coltello con una lama di 11 cm, parte di un coltello complessivo di 22 cm.

L'uomo, residente a Teramo e con un passato penale, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. È stato anche denunciato per minacce aggravate e per porto abusivo di arma e oggetti atti a offendere. Il suo gesto ha messo in allerta non solo il personale del Ser.d, ma anche le forze dell’ordine, che hanno prontamente agito per evitare conseguenze più gravi.