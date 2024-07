Minorenne Violento Affidato a una Comunità dopo Maltrattamenti e Resistenza alla Polizia

Un 17enne è stato collocato in una comunità della provincia di Pescara per maltrattamenti ai familiari e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, afflitto da problemi di dipendenza da gioco e uso di stupefacenti, è stato portato in una struttura dalla squadra mobile di Teramo, in seguito all’esecuzione di una misura cautelare disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Le indagini hanno rivelato che dal mese di ottobre 2022 il ragazzo ha ripetutamente maltrattato i genitori e la sorella, instaurando un clima di intimidazione e violenza domestica. Tra gli episodi più gravi, vi sono furti di denaro e gioielli ai danni dei familiari.

Inoltre, l'8 luglio scorso, il 17enne ha minacciato con un coltello alcuni poliziotti intervenuti su richiesta dei familiari. Gli agenti, dopo aver minacciato l'uso del taser, sono riusciti a fargli abbandonare l'arma, ma il giovane ha continuato a resistere con calci, pugni e gomitate.

A seguito di questi gravi episodi, la squadra mobile di Teramo, coordinata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, ha deciso per il collocamento del ragazzo in una comunità terapeutica, nella speranza di aiutarlo a superare le sue dipendenze e ad affrontare i suoi problemi comportamentali.