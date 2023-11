Minorenni Senza Biglietto sull'Autobus a Pescara

Questa mattina, a Pescara, una normale giornata di trasporto pubblico si è trasformata in un'azione di contrasto alle infrazioni quando due giovani, un 17enne e un 16enne, sono saliti su un autobus senza biglietto. La situazione è precipitata quando il controllore li ha scoperti e, anziché fornire informazioni veritiere, hanno dato false generalità e reagito agli agenti della Volante.

Alla richiesta di mostrare i documenti, entrambi hanno dichiarato di non averli, pur fornendo le proprie generalità. Il controllore, tuttavia, non fidandosi dei dati forniti, ha notato una pattuglia della squadra volante impegnata nei controlli nell'area di risulta e ha chiesto il loro intervento.

Gli adolescenti, fin dall'inizio, hanno dimostrato insofferenza al controllo di polizia. Durante la procedura di identificazione, il 16enne ha reagito cercando di divincolarsi, complicando l'attività di identificazione.

Una volta portati in questura per ulteriori accertamenti, è emerso che entrambi avevano fornito false generalità al controllore. Il 17enne ha presentato una carta di identità con dati completamente diversi da quelli dichiarati all'addetto al controllo. Per quanto riguarda il 16enne, le generalità fornite erano parzialmente corrette, ma dai controlli è emerso che era in possesso di una tessera sanitaria intestata a un 27enne, il quale ha affermato di averla smarrita durante l'estate scorsa.

Di conseguenza, i giovani sono stati denunciati per aver fornito false generalità. Per il 16enne, inoltre, è stata avanzata un'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. La situazione evidenzia la necessità di un rigoroso controllo e di azioni di contrasto per preservare l'integrità delle procedure e garantire la sicurezza pubblica.