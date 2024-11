Miracolo nella notte: 69enne salvato dal maresciallo dopo una caduta di 50 metri

Un episodio drammatico si è trasformato in un atto eroico quando un 69enne di Torricella Sicura è stato salvato dopo essere precipitato in un dirupo profondo oltre 50 metri. L’uomo, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Teramo, deve la sua vita al maresciallo dei Carabinieri, comandante della Stazione di Valle Castellana, che ha notato la sua sagoma nel buio della notte.

Il figlio dell'uomo aveva segnalato la sua scomparsa, preoccupato per il fatto che il padre non fosse rientrato a casa dopo una serata trascorsa con amici nel bar di Rocca Santa Maria. La chiamata ai Carabinieri è giunta dopo la mezzanotte, dando il via alle ricerche.

Dopo aver lasciato il bar, il 69enne aveva deciso di uscire per prendere una boccata d’aria prima di rientrare a casa. Purtroppo, durante la passeggiata, è scivolato e ha perso l'equilibrio, precipitando nel dirupo. Era rimasto lì per un periodo indeterminato, ferito e assiderato.

Il maresciallo Vincenzo Spinuso, compiendo un attento pattugliamento della zona, ha avvistato la figura dell’uomo alla base del dirupo. Con grande determinazione, è riuscito a scendere nel precipizio, avvolgendo la vittima nella sua giacca per proteggerlo dal freddo e prestando i primi soccorsi. La prontezza del maresciallo è stata cruciale in attesa dell’arrivo del personale medico, che si è precipitato sul posto per fornire assistenza.

Questo evento ha suscitato grande emozione nella comunità locale, dove il gesto eroico del maresciallo è stato applaudito. Il coraggio e l'impegno mostrati dal personale dei Carabinieri in situazioni di emergenza come questa evidenziano l'importanza della loro presenza e del loro lavoro sul territorio. Le autorità invitano i cittadini a segnalare qualsiasi situazione sospetta o di emergenza, affinché possano intervenire prontamente. L'episodio, ora al centro dell'attenzione, non solo celebra il salvataggio, ma serve anche da monito sulla necessità di maggiore attenzione durante le passeggiate notturne.