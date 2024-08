Mistero nel Centro Storico: Tracce di Sangue e Giovane Ferito Svanito nel Nulla

È giallo nei quartieri storici di Civitanova e Sacca, dove copiose tracce di sangue sono state rinvenute nei vicoli, ma del giovane ferito nessuna traccia. L'allarme è scattato la scorsa notte, poco prima delle 5, quando i carabinieri sono intervenuti in via Garibaldi, richiamati dalle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato un ragazzo, a torso nudo, intento a pulirsi una ferita alla mano presso una fontanella pubblica.

Nonostante l'arrivo tempestivo di una pattuglia del nucleo radiomobile e di un'ambulanza del 118, il giovane si è dileguato nel nulla, lasciando dietro di sé solo chiazze di sangue lungo le strade del centro storico. Le forze dell'ordine hanno perlustrato minuziosamente i vicoli e le piazzette dei quartieri, senza però riuscire a individuare il ferito.

Alcuni testimoni raccontano che il ragazzo, sulla trentina, avrebbe evitato ogni contatto, come se cercasse di nascondere qualcosa o temesse di essere aiutato. Le circostanze della ferita rimangono avvolte nel mistero: non è chiaro se il taglio sia stato provocato da un coltello, una bottiglia rotta, o se si tratti di un'autolesione. I carabinieri, che avrebbero un'idea sull'identità del giovane, stanno continuando le indagini per chiarire l'accaduto, ma per ora il caso resta irrisolto, senza che risultino segnalazioni di liti o episodi di violenza nella zona.