Mistero sulla morte di Antonella Di Massa: ritrovata senza vita sull'isola di Ischia

Una donna, identificata come Antonella Di Massa, è stata rinvenuta senza vita sull'isola di Ischia da due giornalisti della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". La vittima, originaria di Casamicciola, era scomparsa dalla propria abitazione il 17 febbraio e il suo corpo è stato trovato nelle ultime 24 ore. I primi accertamenti sul cadavere sembrano indicare questo intervallo temporale. Antonella Di Massa, 51 anni, sposata e madre di due figlie, è stata individuata da Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, i quali hanno immediatamente allertato i familiari e le autorità competenti.

Il cadavere è stato scoperto in un terreno boschivo vicino alla piazza di Succhivo, dove la donna aveva lasciato la sua auto e dove era stata avvistata per l'ultima volta da alcuni testimoni. Le circostanze della sua morte rimangono avvolte nel mistero, con molti interrogativi ancora irrisolti. Nonostante un massiccio sforzo di ricerca organizzato nei giorni successivi alla sua scomparsa, che ha coinvolto forze dell'ordine, volontari, mezzi tecnologici e persino unità cinofile e marittime, Antonella Di Massa è rimasta introvabile fino a oggi.

La scoperta del suo corpo solleva ulteriori domande: quando e dove è avvenuta esattamente la sua morte? Se è avvenuta nello stesso luogo del ritrovamento, come mai non è stata individuata durante le ricerche precedenti, considerando che la zona era stata esaminata più volte? Gli inquirenti privilegiano l'ipotesi del suicidio, che sarà confermata o meno dall'autopsia, ma altre ipotesi non possono essere escluse. Alcuni suggeriscono che il corpo sia stato collocato sul posto solo di recente, alimentando ulteriori speculazioni sulla vicenda.

Durante le ricerche, sono circolate varie ipotesi sulla scomparsa della donna, compresa quella che potesse essersi allontanata dall'isola o nascondersi in qualche luogo con l'aiuto di qualcuno. Le forze dell'ordine hanno esplorato ampie zone dell'isola, incluso il versante meridionale, con l'ausilio del Soccorso Speleologico Alpino. I cani addestrati hanno individuato alcune tracce olfattive, suggerendo che Antonella potesse essersi spostata attraverso la zona, forse utilizzando i mezzi pubblici locali.