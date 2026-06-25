Molestie dal dentista, il compagno lo minaccia: coppia sotto inchiesta a Sulmona

Una donna riferisce di essere stata palpeggiata durante una visita odontoiatrica. Il compagno affronta il professionista: entrambi accusati di minaccia aggravata in concorso dalla procura.

Avrebbe raccontato al compagno di essere stata molestata durante una visita odontoiatrica. L’uomo, invece di rivolgersi alle autorità, avrebbe deciso di affrontare direttamente il professionista, presentandosi nel suo studio e rivolgendogli una pesante minaccia di morte.

La vicenda, avvenuta a Sulmona, ha portato una donna di 40 anni e il compagno di 51 a finire sotto inchiesta. Entrambi hanno ricevuto un avviso di garanzia e risultano indagati dalla Procura della Repubblica per minaccia aggravata in concorso. La coppia è assistita dall’avvocato Stefano Michelangelo.

I fatti contestati risalgono al 25 e al 30 giugno 2025. Secondo la ricostruzione compiuta dagli investigatori, durante una prestazione in uno studio odontoiatrico la quarantenne sarebbe stata palpeggiata dal professionista. Tornata a casa, avrebbe riferito l’accaduto al compagno.

Pochi giorni più tardi, i due si sarebbero recati insieme nello studio. Qui il cinquantunenne avrebbe affrontato il dentista, scagliandosi verbalmente contro di lui e avvertendolo che lo avrebbe ucciso qualora avesse ripetuto il presunto comportamento.

Il professionista, temendo per la propria incolumità, avrebbe quindi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le successive indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Sulmona, hanno consentito di ricostruire l’episodio e sono sfociate nell’iscrizione della coppia nel registro degli indagati.

La donna, ascoltata negli uffici di polizia, avrebbe confermato il racconto relativo alle presunte molestie subite durante la visita. La segnalazione nei confronti del professionista, secondo quanto riportato dalle cronache locali, non avrebbe però avuto seguito giudiziario.

L’inchiesta si è quindi concentrata sulla condotta attribuita alla coppia e, in particolare, sulle minacce che sarebbero state rivolte al dentista. Spetterà ora agli inquirenti completare gli accertamenti e verificare le singole responsabilità.

L’avviso di garanzia non costituisce una dichiarazione di colpevolezza, ma permette agli indagati di conoscere le contestazioni formulate nei loro confronti e di esercitare pienamente il diritto di difesa nelle successive fasi del procedimento.