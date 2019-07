Mondiali pattinaggio a rotelle, a Barcellona trionfa l'aquilana Alessandra Susmeli

A Barcellona nella strada principale dello shopping cittadino, Paseo de Gracia, chiusa per lo svolgimento delle gare di maratona dei campionati del mondo 2019 di pattinaggio a rotelle, Alessandra Susmeli si è laureata campionessa del mondo di maratona under 50. Susmeli, che detiene il record del mondo della maratona di un'ora 10 minuti e 43 centesimi ha chiuso la sua prestazione in un'ora 14 minuti e 30 centesimi.

La pluricampionessa aquilana si è rifatta nei confronti di Claudia Pechstein, olimpionica del ghiaccio che ha partecipato anche alle scorse Olimpiadi, del titolo del mondo che nel 2017 a L'Aquila non ha potuto godere della soddisfazione di vincere il in casa.

Questa volta Alessandra Susmeli è arrivata con largo anticipo rispetto alla Pechstein che ha chiuso in un'ora 15 minuti e 49 centesimi.

Nella stessa gara nella stessa categoria è arrivata ottava Michela Mannucci, altra pluricampionessa aquilana, con il tempo di un'ora 25 minuti e 5 centesimi.