Montesilvano Piange la Perdita di Carlo Chiola, Lo Storico Ristoratore di Hostaria Vestina

Un'icona della ristorazione di Montesilvano, Carlo Chiola, il famoso titolare di Hostaria Vestina, ci ha lasciato a causa di una terribile malattia all'età di soli 65 anni. Dopo cinque decenni di instancabile lavoro, aveva deciso di godersi la pensione nel 2022, dedicandosi ai suoi hobby, la musica e il modellismo ferroviario. Tuttavia, il destino aveva altri piani per lui.

Carlo Chiola ha iniziato la sua carriera di ristoratore nel 1972, quando, durante una festa di Villa Carmine, i suoi genitori hanno avviato il locale per caso. Quello che è nato come un modesto stand di arrosticini è diventato nel corso degli anni uno dei ristoranti più rinomati e amati di Montesilvano. Le specialità culinarie preparate sapientemente dalla madre, Elena D'Intino, hanno attirato non solo i residenti ma anche personaggi famosi come i Ricchi e Poveri, Pierferdinando Casini e Francesco Renga.

Nonostante fosse un ristoratore per caso, Carlo Chiola ha dimostrato una dedizione straordinaria alla sua professione, guadagnandosi l'affetto e la fedeltà dei clienti nel corso degli anni. Sebbene avesse sognato di diventare fagottista da bambino, la sua vita lo ha portato verso il mestiere di ristoratore a causa della chiusura della fabbrica dei suoi genitori e della loro improvvisa avventura come venditori di arrosticini durante una festa di quartiere. In breve tempo, il loro modesto stand si è trasformato in un ristorante a tutti gli effetti.

Carlo Chiola ha continuato a gestire Hostaria Vestina con passione insieme alla moglie Cinzia e ai figli Alessandro e Filippo. Il ristorante è rimasto sempre nello stesso luogo, lungo via Vestina, mantenendo il suo nome originale. Nel 2022, dopo aver festeggiato il traguardo dei 50 anni di attività, Carlo Chiola ha deciso di chiudere il ristorante per dedicarsi alle sue antiche passioni, la musica e il modellismo ferroviario. Tuttavia, la scoperta della malattia ha interrotto prematuramente i suoi progetti e l'ha portato via da amici, familiari e clienti storici.

Domani, i funerali di Carlo Chiola si terranno alle 15,30 presso la chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nel suo quartiere di Villa Carmine. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Dimora del Silenzio in via D'Antona, aperta dalle 8,30 alle 19,30. Montesilvano piange la perdita di un'icona della sua comunità e un amato ristoratore.