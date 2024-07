Morgan a Processo per Stalking: Rai e Warner lo Abbandonano

Il musicista Marco Castoldi, noto come Morgan, è di nuovo al centro delle cronache giudiziarie. Dopo l'archiviazione del contenzioso con Bugo per il caso Sanremo 2020, Morgan è ora a processo per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex fidanzata Angelica Schiatti, attuale compagna del cantautore Calcutta. La Schiatti lo ha denunciato quattro anni fa, lamentando di essere stata lasciata sola dalla giustizia.

Calcutta ha definito sui social i fatti come "atroci". La prossima udienza si terrà il 13 settembre al tribunale di Lecco. Dopo che il Fatto Quotidiano ha reso pubblici stralci di messaggi e chat, Morgan è stato rapidamente abbandonato sia dalla Rai, che aveva in programma una trasmissione con lui per l'autunno, sia dalla casa discografica Warner Music Italia.

La vicenda risale al 2020, quando Angelica Schiatti, anche lei cantautrice, ha denunciato Morgan per messaggi minacciosi, revenge porn e altre forme di abuso. Secondo le testimonianze, Morgan avrebbe insultato e minacciato ripetutamente la sua ex, diffondendo immagini private e intime e coinvolgendo anche familiari e il nuovo compagno.

Morgan avrebbe anche ingaggiato due persone per rintracciare la casa bolognese della Schiatti con l'intento di riportarla da lui e aggredire Calcutta. La procura di Monza ha attivato il codice rosso per proteggere la vittima, ma il procedimento è stato poi spostato a Lecco per incompatibilità territoriale sollevata dalla difesa. Il rinvio a giudizio di Morgan è arrivato solo nell'ottobre 2023.

Angelica Schiatti ha espresso il suo disagio sui social, scrivendo: "Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni". Calcutta, senza mai nominare Morgan, ha denunciato la gravità dei fatti e ha criticato duramente la Warner per aver offerto un contratto al musicista nonostante fosse a conoscenza delle accuse.

Di fronte a queste critiche, Warner Music Italia ha deciso di interrompere il rapporto contrattuale con Morgan, lasciando che la questione venga risolta nelle sedi opportune. La Rai ha chiarito di non avere alcun contratto in corso con l'artista e di aver abbandonato il progetto di una trasmissione con lui.

La vicenda continua a sollevare discussioni e preoccupazioni, evidenziando la necessità di un sistema giuridico e istituzionale più efficace nel tutelare le vittime di stalking e maltrattamenti.