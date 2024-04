Morta a Lanciano, trovata senza vita in casa: l'autopsia conferma cause naturali

Marilea, la giovane di 28 anni trovata morta nella sua abitazione a Lanciano, è deceduta per cause naturali, secondo il primo responso dell'autopsia. L'esame autoptico, condotto oggi presso l'ospedale di Chieti dal medico legale Pietro Falco, consulente del pubblico ministero di Lanciano Miriana Greco, ha escluso l'ipotesi di morte violenta o di decesso causato da farmaci o altre sostanze.

Tuttavia, non si esclude che la giovane potesse soffrire di patologie congenite. Saranno necessari ulteriori esami istologici e siero-tossicologici, i cui risultati saranno disponibili entro 60 giorni, per comprendere meglio le circostanze della sua morte. Attualmente, il pubblico ministero Greco ha aperto un fascicolo contro ignoti per procedere con l'autopsia, alla quale ha partecipato anche il consulente medico di parte, Domenico Angelucci. La famiglia della giovane è assistita dall'avvocato Giuseppe Natarella.

La Procura di Lanciano ha concesso il nulla osta per i funerali, consentendo alla famiglia di organizzare le cerimonie di commiato.