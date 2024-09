Mortale folgorazione sul lavoro: chiesto processo per quattro responsabili

Il sostituto procuratore di Chieti richiede il rinvio a giudizio per quattro persone accusate di omicidio colposo con violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il sostituto procuratore Giancarlo Ciani ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro individui coinvolti nella tragica morte di Giancarlo Carulli, 64 anni, dipendente del Comune di Francavilla al Mare. Carulli, durante un sopralluogo su un palo elettrico il 5 agosto 2023, fu folgorato e morì dopo quattro giorni di agonia. L'accusa è di omicidio colposo in concorso, con l'aggravante di violazione delle norme antinfortunistiche.

Gli accusati sono: Wiliams Marinelli, 53 anni, vicesindaco di Francavilla al Mare, ritenuto responsabile in qualità di datore di lavoro di fatto della vittima; Roberto Olivieri, 64 anni, ex dirigente del III Settore del Comune e datore di lavoro di Carulli al momento dell'incidente; Maurizio Basile, 56 anni, funzionario responsabile del servizio Lavori Pubblici comunale; e Luciano Mangifesta, 64 anni, elettricista comunale e esecutore dell'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica.

Il GIP Andrea Di Berardino ha fissato l'udienza preliminare per il 16 ottobre. I familiari di Carulli, rappresentati dallo studio legale Studio3A e dall'avvocato Marco Bevilacqua, chiedono una responsabilità risarcitoria da parte del Comune e una risposta penale decisa.

L'incidente è stato causato da lavori effettuati dal Comune nel 2017 su un impianto di illuminazione pubblica. L’impianto, modificato senza rispettare le normative di sicurezza, attraversava una linea di media tensione ancora in funzione. L’operaio, non formato e senza le necessarie protezioni individuali, fu mandato a riparare l'impianto senza le dovute precauzioni. Durante l'intervento, Carulli, che era impiegato come operaio decespugliatore, urtò accidentalmente i cavi elettrici e rimase folgorato.

Il caso ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche nel garantire la protezione dei propri dipendenti.