Morte di una 93enne a Sulmona: Indagati per Omicidio Colposo, Avviata Autopsia

L'inchiesta sulla morte di Alba Michelina Orsini, la 93enne di Sulmona, ha preso una svolta con l'avviso di garanzia notificato a due persone in relazione al suo trasporto in ospedale lo scorso 2 dicembre. Il sostituto procuratore Edoardo Mariotti ha ordinato l'autopsia per chiarire le circostanze del decesso, avvenuto poche ore dopo la caduta della donna dalla barella.

L'ipotesi di reato al centro delle indagini è l'omicidio colposo. La Procura, che ha bloccato i funerali inizialmente fissati dalla famiglia, vuole approfondire i dettagli dell'incidente. Secondo le prime informazioni, l'ambulanza era intervenuta a casa dell'anziana per disidratazione. Durante il trasporto, per ragioni ancora da accertare, la donna è caduta dalla lettiga dell'ambulanza, riportando un'escoriazione frontale a causa del ribaltamento della barella.

Dopo essere stata portata in ospedale, dove è stata sottoposta a esami e trattenuta in osservazione, la 93enne è deceduta. La Procura cerca di stabilire se esista un nesso di causalità tra l'incidente durante il trasporto e la successiva morte della donna. Nel frattempo, è stato sequestrato il materiale sanitario e la cartella clinica per approfondire ulteriormente le circostanze del tragico episodio.