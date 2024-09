Morto a 101 Anni il Sacerdote Francescano Dionisio Lattanzi

Il sacerdote francescano Dionisio Lattanzi, che ha dedicato 75 anni al sacerdozio, è deceduto a 101 anni. I funerali si svolgeranno nella chiesa dell'Assunta.

È venuto a mancare all’età di 101 anni il sacerdote francescano Dionisio Lattanzi, nella casa parrocchiale della chiesa dell'Assunta in via Roma. Nato a Casoli di Atri nel 1923, il padre Lattanzi era stato ordinato sacerdote nel 1948. Nel marzo scorso, aveva festeggiato il suo 75° anniversario di sacerdozio. Un anno fa, la comunità gli aveva conferito una targa di riconoscimento per il suo lungo e dedicato servizio.

La camera ardente è stata allestita dalla ditta di pompe funebri Sorrentini Vallescura nel salone San Francesco della casa parrocchiale. I funerali si svolgeranno martedì 17 settembre alle ore 10:30 nella chiesa dell'Assunta. Successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero dei frati a Civitella del Tronto.

La scomparsa di Dionisio Lattanzi segna la fine di una lunga e devota carriera al servizio della comunità, lasciando un'importante eredità spirituale e umana.