Movida Violenta: Fogli di Via e Daspo Willy per Fermare le Risse

Sei individui sono stati colpiti da provvedimenti di foglio di via e daspo Willy per risse e violenze a Chieti Scalo, Fossacesia e Archi. Le misure mirano a frenare la pericolosità sociale di persone responsabili di lesioni personali, violenza privata e danneggiamenti nelle aree della movida.

I responsabili, identificati e denunciati alle procure competenti, sono stati rintracciati dalla squadra mobile in collaborazione con i carabinieri del capoluogo e i militari di Ortona e Atessa. Tra questi, due autori dei fatti accaduti a Fossacesia, già colpiti da daspo Willy per l’intera provincia di Chieti, sono stati ulteriormente sanzionati con un foglio di via obbligatorio per quattro anni, dopo aver violato il precedente provvedimento. Uno di loro è stato anche sottoposto a una misura cautelare coercitiva emessa dal tribunale di Chieti su proposta della procura.

Anche un altro aggressore a Fossacesia ha ricevuto un foglio di via obbligatorio per quattro anni, mentre il denunciato per i disordini ad Archi è stato colpito dal daspo Willy, impedendogli di frequentare esercizi pubblici nella zona.