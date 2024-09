Multa di 13.000 euro per uno stabilimento balneare: scoperti abusi normativi e mancanza di sicurezza

Gravi violazioni delle norme sul lavoro e sulla sicurezza portano a una sanzione per il titolare di uno stabilimento balneare: scoperta una irregolarità con un lavoratore non assunto regolarmente.

I carabinieri della Stazione locale, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, hanno recentemente inflitto una multa di 13.000 euro al titolare di uno stabilimento balneare. Questo provvedimento è il risultato di un'ispezione che ha rivelato diverse infrazioni riguardanti le normative sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori.

Nel corso del controllo, è emerso che uno dei 12 lavoratori dell'attività era impiegato senza una regolare assunzione, una violazione grave delle disposizioni legislative in materia di lavoro. Inoltre, sono state riscontrate carenze nelle misure di sicurezza, essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.

La sanzione inflitta sottolinea l'importanza del rispetto delle leggi sul lavoro e delle norme di sicurezza, cruciali per proteggere i diritti dei lavoratori e assicurare un ambiente lavorativo adeguato. Gli ispettori continuano a monitorare la situazione per assicurarsi che le irregolarità vengano corrette e che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni.