Multe e Sequestri per il Pescato di Pasqua

Nel Teramano, sono stati intensificati i controlli da parte dei militari della Guardia Costiera durante la settimana precedente le festività pasquali, rivelando varie irregolarità nel settore ittico. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e l'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi hanno condotto verifiche su diverse attività commerciali, imbarcazioni da pesca e venditori ambulanti, scoprendo violazioni riguardanti etichettatura, tracciabilità, quantità massime consentite e mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Sono state contestate otto sanzioni amministrative, per un totale di 14.500 euro di multe. Tre di queste sanzioni sono state assegnate a esercizi commerciali per mancanza di tracciabilità ed etichettatura, mentre altre quattro sono state inflitte a comandanti/armatori di imbarcazioni turbo-soffianti per lo sbarco di quantità di prodotti ittici (come i molluschi bivalvi Chamelea gallina) superiori a quanto consentito e per la mancata registrazione delle quantità eccedenti sui giornali di bordo elettronici. Una sanzione è stata assegnata a un venditore ambulante che metteva in commercio vongole senza il necessario passaggio attraverso un centro di spedizione.

Inoltre, sono stati eseguiti 7 sequestri amministrativi per un totale di 287 chilogrammi di prodotti ittici e 2 attrezzi da pesca, insieme a contestazioni di 12 punti per gravi violazioni a carico dei titolari delle licenze da pesca e dei comandanti delle unità navali.

Il Comandante Alessio Fiorentino commenta: "Le recenti operazioni di controllo e vigilanza nella zona marittima di Giulianova sono parte delle attività coordinate dalla Direzione Marittima di Pescara, mirate a proteggere il consumatore finale e a preservare il mare come motore delle attività marittime".