Multe salate per Velocità Eccessiva e Comportamenti Rischiosi su Ciclabili: Pineto Intensifica i Con

La Polizia Locale di Pineto sta intensificando i propri sforzi per porre fine ai comportamenti pericolosi che si verificano sempre più frequentemente sulle piste ciclabili e ciclopedonali della città. Segnalazioni quotidiane da parte dei cittadini, in particolare da parte di anziani e bambini, hanno evidenziato il fenomeno di ciclisti e conducenti di monopattini che scorrono ad alta velocità lungo i tratti destinati esclusivamente ai pedoni e ciclisti. In risposta a questa preoccupante tendenza, il comando di polizia ha avviato operazioni di controllo, sia in abiti civili che in divisa, e non ha esitato a comminare le prime sanzioni.

Un episodio recente è avvenuto il 2 agosto, quando un individuo è stato fermato e multato da una pattuglia della polizia locale mentre percorreva ad alta velocità la pista ciclopedonale presso la Pineta Catucci, a bordo di una fat bike elettrica. Questo rappresenta solo uno dei tanti interventi che la polizia locale sta intraprendendo per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti, specialmente durante la stagione estiva quando l'afflusso è maggiore.

La polizia locale non si limita solo a controllare i comportamenti sulla pista ciclabile, ma è attiva anche nel monitorare il corretto smaltimento dei rifiuti nelle aree più importanti, come le pinete. È sempre più comune infatti riscontrare l'uso improprio dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata, con alcuni individui che gettano rifiuti domestici all'interno. Questa problematica sarà affrontata con la stessa determinazione, con controlli mirati e sanzioni adeguate.

Le sanzioni per comportamenti pericolosi o imprudenti a bordo di biciclette variano da un minimo di 26 a un massimo di 173 euro, mentre le violazioni relative allo smaltimento inappropriato dei rifiuti e al comportamento scorretto con gli animali domestici comportano multe che vanno da 25 a 500 euro. La Polizia Locale di Pineto ha già esperienza in questo tipo di controlli, avendo condotto operazioni simili nel corso degli anni per garantire una città più sicura, pulita e accogliente per tutti.