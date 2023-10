NASA: "Nei campioni dell'asteroide Bennu trovati carbonio e acqua - Elementi Cruciali per la Vita"

In un annuncio rivoluzionario, la NASA ha svelato la scoperta di carbonio e acqua all'interno dei campioni recuperati dall'asteroide Bennu, un corpo celeste portato sulla Terra come parte della missione Osiris Rex. Questi ritrovamenti rappresentano una svolta monumentale, poiché sia il carbonio che l'acqua sono considerati elementi essenziali per la vita. Le prime immagini delle particelle trovate nella capsula, atterrata nel deserto dello Utah il 24 settembre 2023, sono state presentate dall'agenzia spaziale.

"L'acqua e il carbonio sono esattamente ciò che speravamo di scoprire", ha dichiarato Bill Nelson, il capo dell'agenzia governativa statunitense, presso il Johnson Space Center di Houston.

L'asteroide Bennu contiene gli elementi costitutivi della vita? La presenza di materiale abbondante ricco di carbonio e minerali argillosi contenenti acqua nei campioni dell'asteroide Bennu suggerisce la possibile esistenza degli elementi fondamentali per la vita su questo corpo celeste. Questa conclusione emerge dalle analisi preliminari condotte dagli esperti della NASA presso la base di Houston.

Analisi dei Campioni Nelle prime due settimane di lavoro, i ricercatori hanno impiegato diversi metodi scientifici, tra cui la microscopia elettronica a scansione, misurazioni nell'infrarosso, diffrazione dei raggi X e analisi degli elementi chimici. La tomografia computerizzata a raggi X è stata utilizzata anche per creare un modello computerizzato 3D di una delle particelle.

Esami sulla Capsula Arrivata il 24 settembre 2023: "Asteroidi Ricco di Carbonio" La missione Osiris-Rex ha consegnato il campione più ampio mai recuperato da un asteroide ricco di carbonio sulla Terra. Questo materiale aiuterà notevolmente gli scienziati nello studio delle origini della vita sul nostro pianeta per le generazioni future, ha sottolineato l'amministratore della NASA, Bill Nelson.

Il Team Scientifico della Missione Osiris-Rex Nonostante sia necessaria ulteriore indagine per comprendere appieno la natura dei composti del carbonio scoperti, la scoperta iniziale è promettente per future analisi. Nel corso dei prossimi due anni, il team scientifico della missione Osiris-Rex continuerà a caratterizzare i campioni e a condurre le analisi necessarie per raggiungere gli obiettivi scientifici della missione. La NASA conserverà almeno il 70% dei campioni presso il Johnson Space Center per ulteriori ricerche da parte di scienziati provenienti da tutto il mondo, inclusa la prossima generazione.

Ulteriori Campioni dell'Asteroide Bennu Oltre 200 ricercatori attendono con ansia la raccolta di campioni dell'asteroide Bennu, compresi quelli provenienti dall'Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova, Arcetri e Roma. Ulteriori campioni dell'asteroide saranno resi disponibili nell'autunno a venire allo Smithsonian Institution, al Space Center di Houston e all'Università dell'Arizona per l'esposizione al pubblico.

Il Ritorno dell'Asteroide Bennu nel 2029 L'asteroide Bennu è stato visitato dalla sonda OSIRIS REx della NASA, che ha raccolto campioni di suolo dalla sua superficie nel 2020. I campioni sono tornati sulla Terra il 24 settembre 2023 in una capsula. Tuttavia, l'asteroide Bennu passerà vicino alla Terra ogni sei anni, con il prossimo appuntamento previsto per il 2029.

Asteroid Bennu: Possibile Collisione con la Terra Le ricerche della NASA suggeriscono una possibile collisione tra Bennu e la Terra il 24 settembre 2182. L'arrivo di un asteroide sul nostro pianeta potrebbe avere un impatto devastante, equivalente alla forza di 22 bombe atomiche, con il potenziale di devastare un'area grande quanto il Texas. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la probabilità di tale impatto è relativamente bassa. La NASA stima una probabilità su 700.000 che un asteroide di dimensioni considerevoli possa colpire la Terra nel prossimo secolo.

Asteroidi vs Meteoriti: Qual è la Differenza? Un asteroide è un corpo celeste roccioso di forma irregolare che orbita attorno al Sole, spesso trovato nella regione tra Marte e Giove. Un meteorite, d'altra parte, è un frammento di un asteroide che ha attraversato l'atmosfera terrestre ed è giunto sulla superficie del nostro pianeta. Gli asteroidi sono più grandi e massicci dei meteoriti e possono anche avere satelliti o essere composti di ghiaccio, in tal caso vengono chiamati comete. Sia gli asteroidi che i meteoriti sono rimanenze della formazione del sistema solare avvenuta oltre quattro miliardi di anni fa.